FİNANS

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile 90’lı yıllarda 30 milyon dolar olan ticari ilişkinin günümüzde 2 milyar dolara ulaştığına vurgu yaparak, “Bu ilişkileri geliştirmek kardeş ülke olarak bizim görevimiz” dedi.

Elif Varan-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile 90’lı yıllarda 30 milyon dolar olan ticari ilişkinin günümüzde 2 milyar dolara ulaştığına vurgu yaparak, “Bu ilişkileri geliştirmek kardeş ülke olarak bizim görevimiz” dedi. 'Orta Asya’nın Yükselen Yıldızı: Kazakistan' paneli Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal’ın konuşmacı olduğu panelde, Türkiye ile Kazakistan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri konuşuldu. " 'TEK KUŞAK TEL YOL' PROJESİNİN GEÇİŞ NOKTASIYIZ" Bağımsızlıklarından beri Kazakistan’a ilk gelen yatırımcıların Türk yatırımcılar olduğunu söyleyen Saparbekuly, “Türkiye’den gelen yatırımcılar, başlarda küçük ve orta ölçekli yatırımcılardı ama günümüzde Türkiye’nin önde gelen holding grupları yatırım, ticaret ve Kazakistan üzerinden özellikle Çin’e ihracat yapmakta. 2 bine yakın Türk iş adamı inşaattan, savunma sektörüne kadar uzanan geniş yelpazede faaliyet gösteriyor. Kazakistan, Batı ile Doğu arasında çok dengeli bir dış politika sürdürüyor. Bu politikanın dışında ekonomi politikamızda son yıllarda aktif hale geldi. Kazakistan, ‘Tek Kuşak Tek Yol’ uluslararası projesinin geçiş noktası. Batı ile Doğu arasındaki konteyner taşımacılığının yüzde 80’i Kazakistan üzerinden yapılıyor” ifadelerini kullandı. “TÜRK KARDEŞLERİMİZİ KENDİ HALKIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ” Kazakistan’da yatırım yapanlara sanayi bölgesinden ücretsiz arsa verdiklerini söyleyen Saparbekuly, Kazakistan’a yatırım yapmak isteyenlere sağladıkları avantajları şöyle belirtti: “Denize çıkışımız yok ama deniz gibi iki tane büyük pazarımız var. Bunlar Rusya ve Çin. Yatırımcılar, Kazakistan üzerinden Orta Asya’ya ve Çin’e ihracat yapabiliyor. Kazakistan büyük ya da orta ölçekli holdiglere bakmaksızın çok cazip fiyatlara, aşağı yukarı yüzde 7 civarında kredi sağlayabiliyor, yaptığınız yatırımların yüzde 30’unu geri dönüşüm olarak almanızı sağlıyor, çeşitli vergilerden muaf tutuluyorsunuz, sanayi bölgesinden ücretsiz arsa veriliyor. Yatırımcıların haklarını korumak için uluslararası standartta finans merkezi kuruldu. Bu merkezin içinde tamamı yabancı hakimlerden oluşan bir mahkeme faaliyete geçti. Kazakistan, dünyada yatırım yapılabilecek ilk 30 ülke arasında, bu da Türk iş adamları tarafından bir fırsat. Biz Türk kardeşlerimize kendi halkımız olarak bakıyoruz." “TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK” Kazakistan-Türkiye tarifesindeki uçuş fiyatlarının düşürülmesinin ikili ticari ilişkilerde fayda sağlayacağını belirten Abzal Saparbekuly, “90’lı yıllarda ticari ilişkilerimiz 30 milyon dolardan başladı, 2 milyar dolara ulaştı. Bizim de Türkiye’ye yaptığımız yatırımlar 1 milyar dolar civarında. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük yarar sağlamakta. Bu ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik anlamda değil, kardeş ülke olarak da bizim görevimiz. Cumhurbaşkanlarımız her buluşmada özellikle bunun altını çiziyor” diye konuştu. “KAZAKİSTAN, TÜRK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI” Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal ise, Kazakistan’ın, Türkiye açısından çok önemli bir ülke olduğu vurgusu yaptı ve “Kazakistan, Orta Asya’nın tartışmasız hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal olarak yükselen yıldızı denilebilecek bir ülke. Özellikle bilge lideri Nursultan Nazarbayev, çok renkli bir toplum yapısında başarılı bir şekilde millet ve milli devlet inşa sürecini fevkalade iyi yönetiyor. Öte yandan dış politikada da dengeleri gayet iyi yöneterek çok başarılı bir dış politika gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün 3 ana başlık altında etkinlikler yaptığını belirten Prof. Dr. Hasan Ünal, “Nisan ayında ‘Maltepe Siyaset Sohbetleri’ etkinliğimizin ilkini düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerimize değişik konuklar, paneller ve konferanslarla devam edeceğiz” dedi

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacakHannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruzTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Elektrikte önemli değişiklik!

Elektrikte önemli değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64 oldu (2)

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64 oldu (2)

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.