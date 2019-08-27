FİNANS

Kazakistan'da petrol üretimi 100 milyon tona çıkacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kazakistan'da petrol üretimi 100 milyon tona çıkacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, ülkenin petrol üretiminin gelecek yıl 90 milyon tona, 2024 yılında ise 100 milyon tona yükseleceğini bildirdi.

Dalenov, 2020-2024 dönemine ilişkin petrol üretim tahminlerinin açıklandığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Kazakistan'da gelecek yıl 90 milyon petrol üretileceğini, bu rakamın 2024'de büyük petrol kuyuları Tengiz, Karaçaganak ve Kaşagan'ın genişletilmesi sayesinde 100 milyon tona çıkarılacağını belirtti.

Gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2020'de 75 trilyon tenge (194 milyar dolar) olmasının beklendiğini kaydeden Dalenov, bu rakamın 2024 yılında 106 trilyon tengeye (275 milyar dolar) yükselceğini dile getirdi.

Dalenov, "Kişi başına düşen GSYH 2020'de 10,5 bin dolar olacak, 2024 yılında bu rakam 14,3 bin dolara yükselecek. 2020-2021 yıllarında yıllık enflasyon hedef koridoru yüzde 4-6, 2024'te yüzde 3-5 arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Ülkede işsizlik oranının 2024'te yüzde 4,7'ye düşeceğine dikkati çeken Dalenov, devlet bütçe gelirinin ise 2020'de 8 trilyon tenge (20 milyar dolar), 2021'de 8,6 trilyon tenge (22 milyar dolar) ve 2022'de 9,4 trilyon (24 milyar dolar) tenge olarak beklendiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov petrol üretimi

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