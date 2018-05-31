Kazakistan'da yenilenebilir elektrik üretimi arttı

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'e artarak 226 milyon kilovatsaate yükseldiğini söyledi.

Bozumbayev, Kamu Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yenilenebilir enerji üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Geçen yıl yenilenebilir elektrik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 1,1 milyar kilovatsaate ulaştığına işaret eden Bozumbayev, "Geçen yıl 3 hidroelektrik santrali, bir güneş ve bir rüzgar enerji santrali devreye alındı. Bu yıl toplam kapasitesi 123 megavat olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı 10 santralin faaliyete girmesi planlanıyor." dedi.

Bozumbayev, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 1,08'i olduğunu kaydederek, "Bu yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 226 milyon kilovatsaat elektrik üretildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha fazla." ifadesini kullandı.