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Kazakistan'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - "Kazakistan, yerli ve yabancı yatırımcılara yüksek düzeyde hukuki garanti sağlıyor. Kazakistan-Türkiye yatırımlarının karşılıklı korunması için anlaşmamız ve elverişli vergi sistemi de Kazakistan'da mevcut" - "Sizleri Kazakistan’a yatırım yapmaya davet ediyorum. Kazakistan’a şimdi yatırım yaparsanız rekabetin daha az olduğu bir ortamda gireceksiniz"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, ülkeye yabancı yatırımları artırmada önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kazakistan, yerli ve yabancı yatırımcılara yüksek düzeyde hukuki garanti sağlıyor. Kazakistan-Türkiye yatırımlarının karşılıklı korunması için anlaşmamız ve elverişli vergi sistemi de Kazakistan'da mevcut." dedi.

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) tarafından düzenelenen "Türkiye-Kazakistan Ekonomik İlişkileri ve İkili İş Birliği İmkanları" konulu toplantı, Elçilik ev sahipliğinde gerçekleşti.

Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlığını kazanmasından bu yana Kazakistan’da siyasi ve ekonomik istikrar olduğunu söyledi.

Ülkenin yılda ortalama yüzde 4 büyüdüğünü ifade eden Saparbekulı, "Kazakistan nüfusu 18,5 milyon olmasına rağmen çevresindeki ülkelerle 500 milyondan fazla bir piyasa potansiyeli mevcut. Kazakistan, son dönemde yıllık ortalama 20 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldı ve bağımsızlık döneminde toplam 380 milyar dolarlık yatırım çekti." diye konuştu.

Saparbekulı, Kazakistan’ın Orta Asya’nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu, bu bölgeye yapılan yatırımların yüzde 70’ini aldığını aktardı.

Kazakistan’ın ülkeye yapılan yabancı yatırımları artırmada önemli çalışmaları bulunduğunu anlatan Saparbekulı, şöyle devam etti:

"Kazakistan, yerli ve yabancı yatırımcılara yüksek düzeyde hukuki garanti sağlıyor. Kazakistan-Türkiye yatırımlarının karşılıklı korunması için anlaşmamız ve elverişli vergi sistemi de Kazakistan’da mevcut. Gelen yatırımcılara finansal destekler ve bürokratik kolaylıklar sağlıyoruz. Sizleri Kazakistan’a yatırım yapmaya davet ediyorum. Kazakistan’a şimdi yatırım yaparsanız rekabetin daha az olduğu bir ortamda gireceksiniz.”

- "Yatırım ortamını iyileştirme için müzakereler devam ediyor"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Atilla Bastırmacı, Türkiye’nin Kazakistan’daki ticari faaliyetlerine ilişikin bilgi verdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolar eriştiğini aktaran Bastırmacı, bunun önemli bir kısmının Kazakistan’dan yapılan ithalat olduğunu kaydetti.

Bastırmacı, Kazakistan’ın bağımsızlığının kazanmasından bugüne kadar Türk firmalarının ülkenin müteahhitlik projelerinde önemli rol üstlendiğini ve bu projelerin toplam değerinin 24,6 milyar doları bulduğunu dile getirdi.

Kazakistan’da 110’un üzerinde firmanın faaliyette bulunduğunu belirten Bastırmacı, “Madencilik, gıda, otelcilik, iş merkezi ve havalimanı işletmeciliği, bankacılık, kimya, ilaç, elektronik gibi birçok sektörde türk firmaları faaliyet göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Bastırmacı, iki ülkenin yatırımcılarına güvenilir çalışma ortamı sağlanması amacıyla, yatırımların karşılı korunması ve teşvikiyle ilgili anlaşmanın müzakerelerinin devam ettiğinden bahsetti.

- "Ekonomik ilişkilerimiz mesafe kat etti"

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 1991’de Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatarak, "Kazakistan ile 1992’de başlayan ekonomik ilişkilerimiz bugüne kadar güçlü bir zeminde ilerleyerek mesafe kat etmiş oldu." dedi.

Kazakistan’ın dünyanın 9. büyük kara toprağına sahip ülke olduğunu ifade eden Eren, ülkenin yer altı zenginliklerine sahip olduğuna dikkati çekti.

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, iki ülkenin ticari ilişkilerinde “gönül kazanmanın” önemine işaret ederek, “Tabi ki ticarette de kazanacaksınız ama 10 değil 5 kazanın önce gönül kazanın.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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EkoAvrasya MİSİAD

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