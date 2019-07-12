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Kazakistan'dan yatırım çekme atağı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - "Kazakistan hükümeti, ülkede cazip yatırım ikliminin oluşturulması için aktif çalışmaktadır" - "Yapılan çalışmalar sonucunda, yabancı sermayenin de katılımıyla 5,1 milyar dolar değerindeki 57 proje kapsamında yıl sonuna kadar 10 bin iş yeri yaratılacak"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, ülkesinde hükümetin cazip yatırım ikliminin oluşturulması için aktif çalıştığını belirterek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarla yabancı sermayenin katılımıyla 5,1 milyar dolar değerindeki 57 proje kapsamında yıl sonuna kadar 10 bin iş yeri yaratılacak." dedi.

Saparbekulı, Kazakistan'ın yabancı sermayenin artırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'ın göreve gelmesiyle ülkeye yatırım çekmeye yönelik çalışmalara hız verildiğini bildiren Saparbekulı, Tokayev'ın göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada ülke için en önemli önceliklerinden birinin yeni iş yerleri yaratmak olduğu mesajını verdiğini anımsattı.

Saparbekulı, Kazakistan'a daha fazla yabancı yatırım çekmek istediklerini aktararak, "Bu nedenle hükümet, ülkede cazip yatırım ikliminin oluşturulması için aktif çalışmaktadır. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar umut vericidir. Yabancı sermayenin katılımıyla 5,1 milyar dolar değerindeki 57 proje kapsamında yıl sonuna kadar 10 bin iş yeri yaratılacak. Bu yatırımlar, uygulanması devam eden 29 proje sayesinde Ocak 2018'den beri kurulan 6 bin iş yerine ek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın bölgesinde cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirten Saparbekulı, ülkeye geçen yıl 24,5 milyar dolar yabancı yatırım çekildiğini kaydetti. Orta Asya bölgesine çekilen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 75'inin Kazakistan'a geldiğini ifade eden Saparbekulı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kazakistan'ın Kuşak ve Yol Girişimi gibi büyük uluslararası projelere aktif katılımı dikkate alındığında, bu rakam şaşırtıcı değildir. Örneğin, şu anda Kazakistan Çin şirketleri ile birlikte Yeni İpek Yolu Projesi'nin bir parçası olarak yaklaşık 28 milyar dolar değerinde 55 endüstriyel proje yürütüyor. Bu gelişmelere rağmen Kazakistan'ın ekonomisini geliştirmek için yeni adımlar atması gerekiyor. Bu nedenle yeni hedefler belirlenmiştir. Örneğin brüt doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2022 yılına kadar yüzde 26 artmalı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 16,5'ten yüzde 19'a yükselmeli. Ancak iyi bilindiği gibi küresel ticaret ve yatırım ortamı son derece rekabetçi, her ülke yabancı yatırımlar için yarışıyor. Ülkelerin kendi yatırım ortamını iyileştirmek için hedeflerini sürekli tazelemeleri gerekiyor."

- "Diplomatik çalışmalar da yapılıyor"

Saparbekulı, Kazakistan'ın yatırımları daha fazla desteklemek için attığı adımlara işaret ederek, Yabancı Yatırımcılar Konseyi, Yatırım Ortamını İyileştirme Konseyi ve Kazakistan'daki AB büyükelçilerinin Başbakan Askar Mamin'le görüşmesi gibi toplantılara dikkati çekti. Bu toplantılarla yatırımların artırılmasına yönelik konuların görüşüldüğünü ifade eden Saparbekulı, "Bu konuların arasında hukukun üstünlüğü, ulusal para birimi tenge oranının oynaklığı, altyapı, arazi tahsisi, vergi suçlarının suç olma durumundan çıkarılması ve göç meseleleri bulunuyor. Hükümet bu sorunları çözmek için çok çalışıyor. Örneğin, bu yılın başlarında Başbakan Askar Mamin başkanlığında yeni Yatırım Sorunları Koordinasyon Kurulu kuruldu. Ayrıca Dışişleri Bakanı Beibut Atamkulov, mevcut mevzuatın modernize edilmesi gereğini vurguluyor. Parlamento zaten bunun üzerinde çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan hükümetinin, ekonomik gelişme için diplomatik çalışmalar da yaptığını belirten Saparbekulı, Başbakan Mamin'in, tarım ürünlerinin ticareti ve Kazak ürünlerinin AB'ye ihracı gibi konuları görüşmek için AB nezdinde temaslarda bulunduğunu anlattı. Saparbekulı, Kazakistan'a gelen yatırımcılara, kurumlar, arazi ve emlak vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, makine, aksesuar ve yedek parçaları, ham madde ve malzemelerin ithalatında gümrük vergisi muafiyeti ile 10 seneye kadar ücretsiz arazi tahsisi gibi teşvikler sağlandığını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan yatırım

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