Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly Malatya'da

"Bizim görevimiz kardeş Kazak ve Türk halkları ve devletleri arasında her türlü iş birliğini geliştirmek ve Cumhurbaşkanlarımızın öncülüğündeki Kazak-Türk stratejik iş birliğine katkı sunmaktır. Son iki yıl içinde Kazakistan'da yapılan yatırımlara sayısal açıdan baktığımız zaman Türkiye ikinci sırada yer almakta. Son 15 yıl içinde Türk kardeşlerimiz tarafından 85 yatırım gerçekleştirildi. Gayemiz Türkiye'yi yatırımlar bazında birinci sıraya yükseltmek. Şu ana kadar Türkiye'den Kazakistan'a 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Kazakistan'ın da Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında, kısa vadede ticaret hacmini 5 milyar dolara, uzun vadede 10 milyar dolara çıkarmak hedefleniyor."

Saparbekuly, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ekonomik iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini belirtti.

Saparbekuly, Malatyalı iş adamlarını Kazakistan'da iş yapmaları için teşvik etmek istediklerini belirterek, "Bu konuda çalışmalar yaptık, görüşmelerde bulunduk. Malatya ile Kazakistan arasındaki ihracat-ithalat ve ticaret kalemlerini artırmak ve Malatyalı iş adamlarının Orta Asya'ya, Çin'e ve Rusya'ya ulaşmada Kazakistan'ı bir ticaret merkezi olarak görmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan da büyükelçinin ziyaretini kent için kazanım olarak gördüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin ve şehrimizin ticaret hacminin artırılması ve ekonomimizin güçlenmesi için gayret gösteriyoruz. İş adamlarının ülkemize ve şehrimize yatırım yapmalarını sağlamak için ilgili kurumlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Büyükelçimiz bu ziyaretlerinin ardından ticaret sanayi odamızın ve Esenlik şirketimizin organize sanayi bölgesindeki yatırımlarını yerinde inceleyerek, burada yapılan çalışmalar hakkında ilgililerinden bilgiler alacak."

