Kazançlı Sağlık Sigortası hizmeti Garanti Cep'te

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yeni tamamlayıcı sağlık sigortası Kazançlı Sağlık hizmetini Garanti Cep'e taşıdı.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, banka, dijital bankacılık kanallarında müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, modüler tamamlayıcı sağlık sigortası olan Kazançlı Sağlık Sigortası hizmetini Garanti Cep üzerinden sunmaya başladı.

Eureko Sigorta güvencesiyle Garanti Cep'ten Kazançlı Sağlık Sigortası yaptırmak isteyenler, istediği özelliği ekleyip çıkarabiliyor ve kapsamını dilediği gibi belirleyerek kendi sağlık sigortasını kendisi şekillendiriyor.

SGK kapsamındaki Garanti müşterileri, Garanti Cep'in basit ve kolay anlaşılır tasarımı sayesinde, Kazançlı Sağlık Sigortası kapsamındaki teminat ve ek hizmetleri ihtiyacına göre seçerek Eureko Sigorta ve SGK ile anlaşmalı yüzlerce sağlık kurumunda, muayene, tahlil, ameliyat gibi durumlarda fark ödemeden hizmet alabiliyor.

Kazançlı Sağlık Sigortası'ndan yararlanmak isteyenler poliçe kapsamlarına, yatarak tedaviye ek olarak, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre yılda 4 ya da 8 kez olmak üzere ayakta tedavi, check-up, limitsiz doğum ve bin liralık hamilelik takibi de ekleyebiliyor.