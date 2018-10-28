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Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki bölgede, zeytin ağaçları zeytin sineği nedeniyle kurtlandı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki bölgede, zeytin ağaçları zeytin sineği nedeniyle kurtlandı. Kurtanan ağaçlardaki zeytinlerin yüzde 80'i zarar gördü. Zeytinler ağaç diplerine dökülürken, erken hasada başlayan üreteci, kalite düşüklüğü ve ürün kaybı nedeniyle üzüntü yaşadı. Bazı üreticiler ise işçi parasını kurtarmadığı için zeytini toplamayıp dalında bırakıyor. Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin dağ köylerinde geçen kış mevsimi ılık geçti. Zeytin sineği zararlısı, zeytinlerde kurtlanmaya sebep oldu. 'Zeytin Sineği' olarak bilinen zararlı yüzünden, bazı üretim alanlarında neredeyse yüzde 80'e varan oranda 'kurtçuk' oluşturdu. Kurtçuk oluşan zeytinler ise ağaç diplerine dökülmeye başladı. Zeytinli, Çatalçam, Palamutoba, Ahmetçeli, Pıtıreli, Saçaklı, Doğancıköy ve Kutluoba köylerindeki üreticiler, zeytin sineğinin neden olduğu durum yüzünden hasada erken başladı. Zeytin kalitesinin düşmesi ve beklenen gelirin elde edilemeyecek olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan üreticiler, daha önce zeytinde böyle bir kurtlanma görmediklerini belirtti. Zararlarının büyük olduğunu söyleyen üreticiler, kurtlu da olsa zeytin tanelerini yere düşmeden önce toplamaya çalışıyor. Bazı zeytin üreticileri ise, işçi parasını kurtarmadığı için zeytini dalında bırakıyor. 'ZEYTİNDE YÜZDE 80 CİVARINDA ZARAR VAR' Kendisi de zeytin üreticisi olan Kutluoba köyü muhtarı Zafer Sezer (52), bugüne kadar zeytinde böyle kurtlanma görmediğini belirtti. Köy tüzel kişiliğine ait zeytinyağı fabrikasında sıkma işinin devam ettiğini ifade eden Sezer, "Maalesef zeytinde yüzde 80 civarında bir zarar söz konusu. Zeytincilik ile geçinen köyümüzde büyük üzüntü yaşanıyor. Ağaçlardan zeytin taneleri dökülmemesi için zeytin hasadı bölgemizde erken başladı" dedi. Zeytin üreticisi Feridun Arslan (58), "Bu sene zeytinlerimizde kurtlanma oldu. Ama gemlik cinsi zeytinlerde aynı hasar söz konusu değil" diye konuştu. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ise 2018 yılı iklim koşullarının, zeytin hastalık ve zararlıları lehine seyrettiğini belirtti. Çanakkale'de zeytin sineğinden kaynaklı kurtlu meyveler ve dökülmelerin bu yıl maksimum seviyede gözlendiğini ifade eden Karadağ, şunları söyledi: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZARARLI POPÜLASYONUNUN ARTMASINA NEDEN OLDU "Bölgemizde akdeniz meyve sineğinden kaynaklanan zeytin zararı gözlenmemiştir. Yılın başlangıcı olan kış aylarında ortam sıcaklıklarının yüksek seyri, kış aylarının ılıman geçmesiyle, tüm bitki zararlısı etmenlerin popülasyon oranı yükselmiştir. Soğuk ve olumsuz hava koşullarıyla gerçekleşen zeytin sineği kış ölümleri bu yıl gözlenmemiştir. Konunun hassasiyeti tüm Bakanlık birimlerimizce alarm düzeyinde değerlendirilmiş, 2018 yılının bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelenin zor geçeceği bilinci ile üreticimize gereken uyarılar her fırsatta yapılmıştır. Müdürlüğümüz zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları, hastalık ve zararlı durumuna göre tüm yıla ve üretim bölgelerimize yayılmaya çalışılmakta olup; bölgesel ve bireysel şikayetler anında değerlendirilip, ekiplerimizce sorunun kaynağına ulaşılmakta ve çözüm yolları konusunda ilgililer ve ilçe müdürlüklerimiz bilgilendirilmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Merkez, Bayramiç, Gelibolu, Eceabat, Gökçeada, Ezine ilçelerimizde yıl içinde bir çok faaliyet yürütülmüştür. Zeytin güvesi zararlısı ve zeytin sineği zararlısıyla, 'Yönetimli Çiftçi Mücadelesi ve Zeytin Entegre Mücadele Çalışmaları' kapsamında haftada 2 gün survey ve zararlı sayım çalışmaları zamanlama hatası yapılmaması amacıyla merkez ekibimizce yürütülmektedir. Toplam 7 istasyonda survey ve tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır." TOPLAM 536 ÜRETİCİYE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ Çanakkale merkez ilçe ve köylerinde toplam 20 günübirlik eğitimde 536 üreticiye bilgilendirme yapıldığını da belirten Müdür Erdem Karadağ, "20 üreticimizin isteği doğrultusunda arazilerinde kontrol gerçekleştirilerek, sorun çözüm odaklı değerlendirilmiştir. Gökçeada, Ezine, Eceabat, Bayramiç, Biga ilçelerimizde ise 320 üreticimize uzun süreli eğitim ve toplantı programları düzenlenmiştir. Eğitimlerin tamamında zeytin hastalık zararlılarıyla ilgili konu uzmanları da yer alarak 2018 yılının extrem durumu, hastalık ve zararlılar konularında üreticilerimize bilgilendirmeler gerçekleştirmişlerdir. Tarımsal üretimde bölgemiz için önemli bir paya sahip zeytin ürününde; zeytin üretimi, zeytin hastalık ve zararlılar konularında gereken hassasiyet Müdürlüğümüzce gösterilmiştir" dedi.

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Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdiKazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi
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