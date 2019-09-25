"Ürettiğimiz bu balı geçen sene, dünyanın en kapsamlı bal yarışması olan ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen bir yarışmaya gönderdik. Geçen yıl finalist olduk ve bu bizi bayağı heyecanlandırdı. Bu sene yarışmada 'koyu bal' kategorisinde birinci olduk, bu bizi daha da heyecanlandırdı. Diğer arıcı arkadaşlarımızı da Türkiye genelinde temiz ve nitelikli bal üretimi konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz."

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Kazdağları'nda ürettiği siyah balla ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen "8. Uluslararası Bal Yarışması"na katılan ve "koyu bal" kategorisinde birinci olan arıcı Gökhan Aydoğdu, "Diğer arıcı arkadaşlarımızı da Türkiye genelinde temiz ve nitelikli bal üretimi konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Aydoğdu, Kazdağları'nda 36 değişik endemik bitki bulunduğunu belirterek, "Balımızın özelliklerinin, Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir bölgesinde yetişmeyen bu endemik bitkilerden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bölgede zaman zaman bitki karabuğday başta olmak üzere bitki ekimi de yapıyoruz. Çörek otu, kişniş, biberiye, lavanta ve ekinezya ekimi yaptık. Arılar bu bitkilerden de ciddi anlamda değerli nektarlar alıyor ve ortaya gerçekten nitelikli bir bal çıkıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Aydoğdu, iki yılı aşkın süredir İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı uzmanlarınca söz konusu bal üzerinde çalışmalar yapıldığını da aktardı.

Akademisyenlerin, bu bal ile ilgili önemli verilere ulaştığını dile getiren Aydoğdu, "Örneğin propolis içinde bulunan fenolik bileşikleri, ürettiğimiz balda da tespit edildi. Üniversite hala çalışıyor ve bal üzerine bulguların yer aldığı bilimsel makalemiz de bugünlerde yayınlanmak üzere." diye konuştu.