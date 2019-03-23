KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

İkinci el olanlar dahil basılı kitap ve süreli yayınların yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacak KDV istisnasının detayları da belirlendi. Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar ile elektronik kitaplar, süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerleri KDV istisnasına dahil edilmeyecek.

Organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimleriyle hizmet ifaları KDV'den istisna olacak.

Buna göre, taksitli satışlarda kur farkı da dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV, malın teslim anında beyan edilip ödenecek.

- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine KDV istisnası

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019'da yüklenilen ve bu yılların 6 aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 6 aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecek.

Öngörülen sabit yatırım tutarı 50 milyon liraya kadar olan yatırımlara ilişkin 2017, 2018 ve 2019'da yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV izleyen yıl içinde iade olunacak.

- UEFA müsabakalarına yönelik KDV istisnası

2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde KDV hesaplanmayacak. İstisna kapsamında işlem yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan yazının satıcıya ibraz edilmesi gerekecek.