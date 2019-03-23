FİNANS

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin KDV istisnalarının uygulama esasları belirlendi - Organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimleriyle hizmet ifaları KDV'den istisna olacak - 2019 UEFA Süper Kupa ile 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV'den istisna tutulması için TFF'den alınan yazıyla işlem yapılacak - Gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri hasılat esaslı vergilendirme usulünden yararlanacak

Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarının uygulama esasları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taksitli satışlarda kur farkı da dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV, malın teslim anında beyan edilip ödenecek.

Organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimleriyle hizmet ifaları KDV'den istisna olacak.

İkinci el olanlar dahil basılı kitap ve süreli yayınların yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacak KDV istisnasının detayları da belirlendi. Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar ile elektronik kitaplar, süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerleri KDV istisnasına dahil edilmeyecek.

- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine KDV istisnası

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019'da yüklenilen ve bu yılların 6 aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 6 aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecek.

Öngörülen sabit yatırım tutarı 50 milyon liraya kadar olan yatırımlara ilişkin 2017, 2018 ve 2019'da yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV izleyen yıl içinde iade olunacak.

- UEFA müsabakalarına yönelik KDV istisnası

2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde KDV hesaplanmayacak. İstisna kapsamında işlem yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan yazının satıcıya ibraz edilmesi gerekecek.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahil olacak. Buna göre, matraha dahil olacak kur farklarının hesabında, mal ve hizmet bedeline isabet eden kur farkları dikkate alınacak. Hesaplanan KDV'ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları matraha dahil edilmeyecek.

- Hasılat esaslı vergilendirme

Vergilendirme usulleri arasına "hasılat esaslı vergilendirme" eklendi. Buna geçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacak. Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınabilecek.

Hasılat esaslı vergilendirme usulünden sadece belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri yararlanabilecek. Bu usule göre hasılata uygulanacak vergi oranı yüzde 1,5 olacak. Ancak belediyeler bünyesinde kurulmuş ve otobüsle toplu taşıma faaliyetiyle iştigal eden iktisadi işletmeler ve doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler bu usulden yararlanamayacak.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık PaneliUludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleştiUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basılı kitap Hasılat esaslı vergilendirme Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği KDV resmi gazete UEFA müsabakaları

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Yok satan fasulye! Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı

Yok satan fasulye! Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği

Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.