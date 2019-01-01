"KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılmasının enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracağını belirtti.

Doğan, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, alınan kararın ekonomiye dinamizm katacağını belirtti.

2019 yılının enflasyonla topyekun mücadele yılı olacağını belirten Doğan, "2018 yılında Türkiye, ekonomik alanda yaşanan sıkıntıları aşma adına çok önemli kararlar aldı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde sürdürdü. 2019’da Türkiye ekonomisi adına altı çizilecek unsurlar enflasyonla mücadele, tasarruf, istihdam, ihracat ve daha çok üretim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına bugüne kadar 2 bin 500 firma katıldığını belirterek, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılmasının enflasyonla yürütülen mücadeleye verilen desteği artıracağını vurguladı.

2019’dan iş dünyasının büyük umutlar beslediğinin altını çizen Doğan, "Türkiye ekonomisi, siyasetteki dirayetli duruş ve sağlam ekonomik alt yapısıyla zorlukları aşmasını bildi. 2019’da çok daha fazla çalışmalı, daha çok üretmeli, ihracat rakamlarını artırmalıyız. Bütün bunlar beraberinde istihdamı da artıracaktır. En büyük isteğimiz, Türkiye’nin milli üretime verdiği önemi artırarak devam ettirmesidir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na TÜMSİAD olarak ilk günden beri destek olduk ve tüm paydaşlarımızla, üye şirketlerimizle olmaya da devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele milli bir mücadeledir ve mücadele mutlak suretle kazanılacaktır." ifadelerini kullandı.