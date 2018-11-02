"KDV indiriminden marketler mahrum bırakılmamalı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, KDV indiriminden marketlerin mahrum bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerimizde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi tüketiciye yarar, sepetler çok daha ucuza dolar." ifadesini kullandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin istihdamda en büyük üçüncü sektörü olan perakende, istikrarlı büyümesini sürdürmek ve tüketicilerin daha uygun fiyata alışveriş yapabilmeleri için KDV indirimini gündeme aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yerel zincir marketler olarak konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerini canlandıracak vergi indirimlerinin, iç talebi ve istihdamı artıracağını düşünüyoruz. Perakendeciler olarak, bu indirimlerin market reyonlarına da uğraması için hükümetimizden destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.