FİNANS

"KDV indiriminden marketler mahrum bırakılmamalı"

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

TPF Başkanı Mustafa Altunbilek: - "KDV indiriminden marketler mahrum bırakılmamalı. Manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerimizde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi tüketiciye yarar, sepetler çok daha ucuza dolar" - "KDV indirimi ile kayıt dışılık, haksız rekabet gibi önemli konuların önüne geçilirken, tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek. Devletimizin sağlayacağı destek, yapacağı düzenleme ile vatandaşımız, marketlerimizden yüzde 7 daha ucuza ürün alabilecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, KDV indiriminden marketlerin mahrum bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerimizde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi tüketiciye yarar, sepetler çok daha ucuza dolar." ifadesini kullandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin istihdamda en büyük üçüncü sektörü olan perakende, istikrarlı büyümesini sürdürmek ve tüketicilerin daha uygun fiyata alışveriş yapabilmeleri için KDV indirimini gündeme aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yerel zincir marketler olarak konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerini canlandıracak vergi indirimlerinin, iç talebi ve istihdamı artıracağını düşünüyoruz. Perakendeciler olarak, bu indirimlerin market reyonlarına da uğraması için hükümetimizden destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi indirimlerinin ekonomiyi atağa kaldıracağını vurgulayan Altunbilek, KDV indiriminden marketlerin mahrum bırakılmaması gerektiğini, manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin tüketiciye yarayacağını kaydetti.

Altunbilek, sepetlerin çok daha ucuza dolacağını belirterek, söz konusu ürünlerin; tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşümün en hızlı alınacağı ürünler olduğuna işaret etti.

\

- "Vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz"

Mustafa Altunbilek, yerel perakendenin agresif bir büyüme beklentisi olmadan, istikrara dayalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel zincirler olarak vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz. KDV indirimi ile kayıt dışılık, haksız rekabet gibi önemli konuların önüne geçilirken, tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek. Devletimizin sağlayacağı destek, yapacağı düzenleme ile vatandaşımız, marketlerimizden yüzde 7 daha ucuza ürün alabilecek. Minimum karlarla tüketicilerimizi memnun etmemiz, rekabet edecek gücü kendimizde bulmamız gerekiyor. Yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV tüketicide alım gücünü artıracak. Bizlere rekabet gücü kazandıracak. Eylül ayında uygulamaya başladığımız 'Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyamız kapsamında Türkiye genelindeki 4 bine yakın marketimizde yerli ürünleri raflarımızda önceliklendiriyoruz. Hükümetimizce uygulanacak KDV indirimi, yerli üreticilerin de desteklenmesini, nefes almasını, istihdama daha fazla katkı yaratmalarını sağlayacak."

Altunbilek, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak, gerçekleştirilecek KDV düzenlemesiyle birlikte belirlenecek ürünlerde vatandaşların yüzde 17 daha ucuza alışveriş yapabileceğini bildirdi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştırTZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır
Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KDV indirimi perakende TPF Başkanı Mustafa Altunbilek

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı 

Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı 

Düşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdı

Düşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.