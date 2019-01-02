'KDV indiriminin sabitlenmesi, global pazarlarda imaj güçlendirir'

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indirimin 3 ay daha sürecek olmasından memnun kaldıklarını belirterek, "KDV indiriminin sabitlenmesi sağlanırsa bu durum, global pazarlarda imajımızı güçlendirecektir" dedi.

MOSFED Başkanı Güleç, KDV indirimin 3 ay daha devam edecek olmasını değerlendirdi. Mobilyacılığın, imalatın en önemli sektörlerinden olduğunu belirten Güleç, "Cumhurbaşkanı'mıza, Bakan'ımıza teşekkür ediyoruz. Yerli malzeme kullanılıyor, istihdam ve ihracat dostu. Dünya pazarından pay alarak büyüyor, 20 sektörün lokomotifi. İç pazar rahatladığı zaman yurt dışına kadar katma değerli ürünler satıyoruz. 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için iç pazarımızın canlı olması gerekiyor. İç pazarımız canlı olursa 100 bin ek istihdam hedefimiz var. Bu da ancak iç piyasada mümkün olur. Onun için mobilya sektörünün ham maddeleri, ağaç mamulleri ve sünger de KDV indirimi olursa kalıcı hale gelirse hedeflerimizi yakalarız. Dünyada ilk 5'e girmek için çalışırız. KDV indiriminin sabitlenmesi sağlanırsa bu durum, global pazarlarda imajımızı güçlendirecektir. Bir hedefimiz daha var. Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesinden yola çıkarak, dünyadaki önemli pazarlara ulaşıyoruz. Üyelerimizin de daha fazla tasarım yapması gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Güleç, 2019 yılı hedeflerinden de bahsederek, "2019 yılında 3,5 milyar dolar olan mobilya ihracat hedefimizi yakalarız. 2018 yılında 3 milyar dolar olan hedefimizi aştık zaten. 2019 yılı 22- 27 Ocak'ta İMOB Fuarı'mızı açacağız. Hedefimizin 1 milyar dolarlık kısmını bu fuarda sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

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