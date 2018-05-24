KDV mükelleflerine hasılata dayalı daha basit sistem

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, maliye alanında KDV mükelleflerine hasılat esasına dayanan daha basit bir KDV sistemi kullanma imkanı getirilecek.

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"ne göre, mali disiplin için yeni dönemde kamu harcama ve gelirlerinde etkinlik artırılacak, mevcut harcama programları gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Kamu gelir politikası daha geniş bir vergi tabanında daha etkin ve büyümeyi destekleyecek şeklide uygulanacak. Sosyal yardımlarda adil erişim ve dağıtım sağlanacak. Bunun için söz konusu alanda hizmet veren kamu kurumlarının veri tabanlarının entegrasyonu tamamlanacak.

Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek, bunların kullanımında israf önlenecek, çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek. Kamu konutlarının, içinde oturan memurlarca satın alınmasına imkan sağlanacak.

Sağlık harcamalarının daha rasyonel bir temelde gerçekleşmesi sağlanacak, akılcı ilaç kullanımı yaygınlaştırılacak.