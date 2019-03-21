"KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması sevindirici"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin 3 ay daha uzatılmasının piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin sürelerinin uzatılması sevindirici bir haber oldu." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, birçok önemli sektördeki vergi indirimlerinin piyasalar için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Vergi indirimlerinin, otomotiv, mobilya ve beyaz eşyada haziran sonuna, konut alım satımında da yıl sonuna kadar uzatılmasıyla birçok sektörde daralma beklentilerinin önüne geçileceğini vurgulayan Palandöken, böylece enflasyon oranlarının düşmeye devam edeceğini ve sektörlerin canlanacağını kaydetti.

Palandöken, lokomotif olarak kabul edilen bu sektörlerdeki canlanmanın, ekonominin geneline de olumlu yansıyacağına dikkati çekerek, "Düğün sezonunun yaklaştığı dönemde mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin sürmesi esnaf ve sanatkarımız için büyük önem taşıyor. Ayrıca mobilyadaki KDV'nin yüzde 8 olması ve beyaz eşyadaki ÖTV'nin sıfırlanması, yeni evlenecek çiftler için de müjde niteliğinde. Ticari araç alımlarında KDV yüzde 1, tapu harçlarında yüzde 3 olarak devam ediyor. Konut sektöründe de hızla düşen faiz oranlarıyla beraber vergi indirimleri de etkisini gösterecektir. KDV yüzde 8 olarak yıl sonuna kadar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.