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"KDV'nin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 19:44 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz" - "1 Ocak 2019'dan itibaren alacak sigortası da yürürlüğe giriyor. Belirli bir limite kadar alacaklarımızın yüzde 80'ini sigortadan alacağız. Bu ekonominin, çarkın önünü açacak, rahatlıkla ticaret yapabileceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalıştıklarını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İnegöl'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Odalar olarak verdikleri hizmet kalitesinin dünya ile ölçülmesini sağlamak istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "İTSO ile gurur duyuyorum. Ekonomisinin gelişmesi gibi İTSO'nun verdiği hizmet kalitesiyle Londra, Berlin, Paris odalarının verdiği hizmet eşdeğerdir. Bu bir kalite anlayışıdır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, son 25 yıldır birçok inişli çıkışlı günler yaşadıklarını belirterek, "2013'ten bu tarafa neredeyse her yıl bir iki seçim yaşadık. Normalde 4-5 senede yaşanacak seçimleri neredeyse her yıl yaptık. Bunların da sonucu olarak sıkıntılı süreç başladı. Marttan sonra 4, 5 sene seçimsiz bir süreç yaşayacağız. Ekonomiye odaklanarak önümüzü toparlayacağız." şeklinde konuştu.

İnegöl'ün mobilyanın başkenti olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Katma değerleri görüyoruz. Aradaki farklardan dolayı üretici kardeşlerimizin alacakları oluyor, bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz. Enerjide yüzde 10 indirim ortaya çıkıyor. Artan enerji maliyetlerimize karşı yüzde 10 indirim biraz olsun nefes aldıracaktır. Alacak sigortasının çıkarılması için çalışıyorduk. Bütün gelişmiş ülkelerde alacak sigortası varken bizde yoktu. 5 yıldır takip ediyorduk. 1 Ocak 2019'dan itibaren alacak sigortası da yürürlüğe giriyor. Belirli bir limite kadar alacaklarımızın yüzde 80'ini sigortadan alacağız. Bu ekonominin, çarkın önünü açacak, rahatlıkla ticaret yapabileceğiz."

Seçimlerin bayrak yarışı olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "İsimler gelir geçer, esas olan yapılanlardır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnegöl'deki insanlara faydalı olabilecek yerdesiniz. Bugün için bir insanın yapacağı en büyük hayır, bir kişiyi yokluktan kurtarmaktır. Sizler bunu yapıyorsunuz. Sizin işiniz diğer mesleklere göre çok farklı. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, asgari ücret zammı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da odalarının kentteki üretime katkı sağlayan ciddi kurumlardan biri olduğunu belirterek, kendilerine destek veren Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na, resminin bulunduğu tablo hediye edildi.

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