"KDV'nin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalıştıklarını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İnegöl'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Odalar olarak verdikleri hizmet kalitesinin dünya ile ölçülmesini sağlamak istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "İTSO ile gurur duyuyorum. Ekonomisinin gelişmesi gibi İTSO'nun verdiği hizmet kalitesiyle Londra, Berlin, Paris odalarının verdiği hizmet eşdeğerdir. Bu bir kalite anlayışıdır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, son 25 yıldır birçok inişli çıkışlı günler yaşadıklarını belirterek, "2013'ten bu tarafa neredeyse her yıl bir iki seçim yaşadık. Normalde 4-5 senede yaşanacak seçimleri neredeyse her yıl yaptık. Bunların da sonucu olarak sıkıntılı süreç başladı. Marttan sonra 4, 5 sene seçimsiz bir süreç yaşayacağız. Ekonomiye odaklanarak önümüzü toparlayacağız." şeklinde konuştu.