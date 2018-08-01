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Keçeci: Elektrik zammı kaldırılamayacak yük haline geldi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, elektriğe gelen zamlar ve kredi faizlerindeki artış nedeniyle sanayicinin maliyet hesabı yapamaz hale geldiğini söyledi.

Keçeci: Elektrik zammı kaldırılamayacak yük haline geldi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, elektriğe gelen zamlar ve kredi faizlerindeki artış nedeniyle sanayicinin maliyet hesabı yapamaz hale geldiğini söyledi. Yıl başından bu yana sanayicinin kullandığı elektriğe neredeyse yüzde 50 civarında zam geldiğini belirten Keçeci, sanayicinin bu yükü kaldıramayacağını söyledi.
Denizli Sanayi Odası'nda yapılan meclis toplantısında gündem, elektriğe yapılan zam oldu. Ekonomik verileri değerlendiren Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ekonominin yapısal sorunlarıyla enflasyonun karşılıklı birbirini besleyerek, her geçen gün biraz daha büyüdüğünü, Türkiye'nin ithalata bağımlı bir üretimi ve ekonomide de büyük oranda dış kaynaklara bağımlı olduğunu belirtti. Bu nedenle kurlarda yaşanan yükselişin sanayicinin bütün dengesini sarstığını ifade eden Keçeci, "Dünyadaki istenmeyen ve beklenmeyen olayların da etkisiyle ülkemizde yabancı paralar gerçekten sanayiciyi ürküten noktalara geldi. ABD dolarının neredeyse 5 TL'lere yaklaştığı bir ekonomide bütçelerimizi ve bilançolarımızı yönetmek zorlaştı. Diğer taraftan, mevduat faizinin yüzde 20'lere geldiği yerde, ticari faizler de inanılmaz yükseldi. Tüm bu gelişmeler sanayiciyi düşündürüyor" dedi.
Elektriğe yapılan zammın da sanayici düşündürdüğünü belirten Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, şunları söyledi:
"Sanayiciler olarak bizler için maliyet hesabı, hayati derecede önemlidir. Elektriğe gelen üst üste zamlar ve kredi faizlerindeki artış nedeniyle maliyet hesabı yapamaz hale geldik. Yıl başından bu yana sanayicilerimizin kullandığı elektriğe neredeyse yüzde 50 civarında zam geldi. Bu kaldırabileceğimiz bir yük olmaktan çıktı. Birtakım maliyetleri azaltmak için örgütlendiğimiz organize sanayi bölgelerinde de durum farklı değil. Organize sanayi bölgeleri cazibesini yitirdi. Kısa zamanda bu konuda aksiyon alınmazsa, 2019'a kadar sağlam bilançolu şirket kalmayacak. Daha fazla üretmemiz gereken yer ve zamanda, sanayici üretimden ve yatırımdan korkar oldu. Dolayısıyla bu zamların önümüzdeki süreçte hem üretime hem de buna bağlı olarak ihracata olumsuz yansıyacağını düşünüyorum, çünkü ihracatçının bu artan maliyetlerle malını satma şansı oldukça azalacak."

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