KEİPA toplantısı Giresun'da yapıldı

GİRESUN (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonunun 53'üncü toplantısı Giresun'da yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, KEİ üyesi ülkeler arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması ele alındı.

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün sürecek toplantıda üye ülkeler arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve ticaretin gelişmesi ana başlığıyla çalışacaklarını söyledi.

Çifte vergilendirme anlaşmasıyla ilgili bilgi veren Öztürk, şunları ifade etti:

"Müteşebbisler bir ülkede yaptıkları faaliyetten dolayı hem o ülkede hem de kendi ülkelerinde ayrı ayrı vergilendirme yerine anlaşmalar yapılırsa tek vergilendirmeyle faaliyette bulundukları ülkede vergi verirlerse kendi ülkelerinde ikinci defa vergilendirilmiyorlar ama bu, ülkelerin anlaşmasına bağlı."

Öztürk, KEİPA ülkelerinden bazıları arasında çifte vergilendirme olduğunu, bir kısmında ise olmadığını belirterek, "Diliyoruz ki tüm ülkeler arasında çifte vergi kaldırılsın ve ticaret gelişsin, ekonomi gelişsin, insanlarımızın refah düzeyi, ülkelerimizin refah düzeyi daha yükselsin." dedi.