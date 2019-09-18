KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 53’üncü toplantısı, Giresun'da yapıldı. Toplantıda üye ülkeleri arasında 'Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret' anlaşması yapıldı.

"ÇİFTE VERGİ KALDIRILSIN"

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 53’üncü toplantısı Giresun'da düzenlendi. KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Öztürk, 2 gün sürecek toplantıda üye ülkeler arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve ticaretin gelişmesi ana başlığıyla çalışma yapacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Müteşebbisler, bir ülkede yaptıkları faaliyetten dolayı hem o ülkede, hem de kendi ülkelerinde ayrı ayrı vergilendirme yerine, anlaşmalar yapılırsa tek vergilendirmeye tabi olabiliyorlar. Faaliyette bulundukları ülkede vergi verirlerse, diğer ülkelerde ikinci defa vergilendirilmiyorlar. Ama bu ülkelerin anlaşmasına bağlı. Ayrıca KEİPA ülkelerinin bir kısmı arasında çifte vergilendirme var, ancak bir kısmında ise yok. Diliyoruz ki; tüm ülkeler arasında çifte vergi kaldırılsın ve ticaret gelişsin, ekonomi gelişsin, insanlarımızın refah düzeyi, ülkelerimizin refah düzeyi daha yükselsin."

Öztürk, alınacak kararların ilgili ülkelerinin bakanlarının bir araya gelerek görüşeceğini ve ondan sonra uygulamanın gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

KEİPA üye ülkeleri arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması yapılmasının ardından TCDD Lojistik Daire Başkanı Mehmet Altınsoy tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hakkında sunum yapıldı.