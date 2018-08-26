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Kemer sıkma politikaları Yunanistan’ın ölüm oranını yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Yunanistan’da uygulanan kemer sıkma politikası 2010 yılından sonra ülkede ölüm oranını yükseltti.

Io Chokona / Atina, 26 Ağustos (DHA) - Yunanistan’da uygulanan kemer sıkma politikası 2010 yılından sonra ülkede ölüm oranını yükseltti. Ülkede, 2000-2010 yılları arasında yüzde 5.16 düzeyinde olan ölüm oranındaki artış, kemer sıkma politikalarıyla geçen 2010-2016 yılları arasında yüzde 17.7 düzeyine yükseldi.
ABD’de gerçekleşen araştırmaya göre Yunanistan’da ekonomik kriz dolayısıyla uygulanan kemer sıkma politikası, ülkede sağlık sistemini son derece olumsuz etkiledi ve ölüm oranını yükseltti.
Araştırmaya göre 2000-2010 yılları arasında ölüm oranı yüzde 5.16 artmışken, 2010-2016 yılları arasında kemer sıkma politikasından sonra yüzde 17.7 arttığı ortaya çıktı. Bu artış hızının Batı Avrupa ülkelerinin üç misli olduğu belirtildi.
University of Washington tarafından yapılan, Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study’ye (Hastalık, Yaralanmalar ve Risk Faktörlerinin Küresel Yükü adlı çalışmaya) dayanan araştırma Bill & Melinda Gates Foundation tarafından desteklendi.
University of Washington’un yaptığı açıklamada 2010 yılında Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) talep ettiği sert kemer sıkma politikası sonucunda Yunanlıların sağlık durumunun kötüleştiği ve ölümlerin arttığı belirtildi.
Ayrıca küçük yaşlarda ölüm oranının artması, ülkenin toplam nüfusunun yaşlanmasını hızlandırdığı da eklendi. Özellikle 5 yaşından küçük ve 70 yaşından büyük kişilerde ölüm sayısında yüksek oranlı artışlar gerçekleşti.
Araştırmaya katılan Yunan asıllı Dr. Yiorgos Kotsakis, The Lancet Public Health dergisine verdiği demeçte, “Bu araştırma sosyoekonomik değişikliklerin sağlık alanında yarattığı etkileri gözler önüne sermesi açısından çok önemlidir. Devletin sağlık alanında yaptığı kısıtlamalar, tedavi edilebilir hastalıkların ölümcül olmalarına neden oldu” dedi.

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