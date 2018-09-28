Kemeraltı'nın demircisi ürünlerini internetten satıyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda demircilik yapan Ömer ve Ali Akdemir kardeşler, sosyal medya ile ulaşan bir siparişten hareketle yaptıkları tasarımları internet ortamına taşıdı. Demircilik mesleğini babalarından öğrenen Ali (50) ve Ömer Akdemir (47) kardeşler, fabrikasyon ürünlerin piyasayı kaplaması, emek isteyen el ürünü aletlere talebin azalması nedeniyle zor günler geçirdikleri sırada, bir tanıdıklarının sosyal medyadan gönderdiği fotoğraflı özel sipariş ile ürünlerini internetten satmak için çalışma başlattı. Sosyal paylaşım siteleri ve internet satış platformlarında kişiye özel balta, bıçak, tütün iğnesi, çapa, bel ve küreklerin görsellerini paylaşan Akdemir kardeşler, ilk siparişlerini alınca umutlandı. Özel tasarım gerektiren balta ve bıçak taleplerini karşılamak için yetersiz olan alt yapılarını yenileyen Akdemir kardeşler, Türkiye ve yurtdışından siparişler almaya başladı. Bir yandan müşterilerinin fotoğraflı kişiye özel talepleri bir yandan da kendi tasarladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdemir kardeşler, yurtdışı taleplerini karşılamak için de çalışma yapıyor.

- "Çok uğraşıyoruz ama fiyatı daha yüksek" Ömer Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarından öğrendikleri demircilik mesleğine teknolojiyi de kullanarak yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirtti. Eski tezgahlarının başında zor günler geçirdikleri sırada bir arkadaşının sosyal medyadan fotoğrafını göndererek, "Böyle bir balta var, benim için bunu yapabilir misin?" dediğini aktaran Akdemir, "O günü hiç unutmuyorum. O baltayı yapıp kargoyla kendisine gönderdim. Ondan sonra özel işler gelince biz de heyecanlandık. Güzel işler ortaya çıktı. Şunu anladık, çağa ayak uyduramazsan olmaz. Teknolojiyi takip etmeniz gerek, o olmazsa olmuyor." dedi. İnternetten kendilerine ulaşan müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını özel tasarladıkları balta ve bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini belirten Akdemir, şunları söyledi: "Çelik, benim için oyun hamuru gibi bir şey. Bir müşterim balta resmi gönderdi. Bunu Rusya'da birisi yapıyor. 'Kimse bunu yapamaz diyor' dedi. Yapacak kişiye 1 yıl süre vermiş. Ben de 'biz yaparız' dedim. Biz aynılarını 2 ayda yaptık. O baltanın yurt dışındaki fiyatı 3 bin dolar civarında.