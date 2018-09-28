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Kemeraltı'nın demircisi ürünlerini internetten satıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda demircilik yapan Ömer ve Ali Akdemir kardeşler, sosyal medyadan ulaşan bir siparişten hareketle kişiye özel tasarladıkları balta ve bıçakları internet üzerinden satışa sunuyor - Ömer Akdemir: "O günü hiç unutmuyorum. O baltayı yapıp kargoyla kendisine gönderdim. Ondan sonra özel işler gelince biz de heyecanlandık. Güzel işler ortaya çıktı. Şunu anladık, çağa ayak uyduramazsan olmaz. Teknolojiyi takip etmeniz gerek, o olmazsa olmuyor" - Ali Akdemir: - "İnce işçilik arttıkça ücretleri de artıyor. Bugünlere geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Hedefimiz yaptığımız işlerle dünyaya açılmak. Bazı Avrupa ülkeleri şimdilik engel çıkartıyor, zamanla bunu aşacağımızı düşünüyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda demircilik yapan Ömer ve Ali Akdemir kardeşler, sosyal medya ile ulaşan bir siparişten hareketle yaptıkları tasarımları internet ortamına taşıdı.

Demircilik mesleğini babalarından öğrenen Ali (50) ve Ömer Akdemir (47) kardeşler, fabrikasyon ürünlerin piyasayı kaplaması, emek isteyen el ürünü aletlere talebin azalması nedeniyle zor günler geçirdikleri sırada, bir tanıdıklarının sosyal medyadan gönderdiği fotoğraflı özel sipariş ile ürünlerini internetten satmak için çalışma başlattı.

Sosyal paylaşım siteleri ve internet satış platformlarında kişiye özel balta, bıçak, tütün iğnesi, çapa, bel ve küreklerin görsellerini paylaşan Akdemir kardeşler, ilk siparişlerini alınca umutlandı. Özel tasarım gerektiren balta ve bıçak taleplerini karşılamak için yetersiz olan alt yapılarını yenileyen Akdemir kardeşler, Türkiye ve yurtdışından siparişler almaya başladı.

Bir yandan müşterilerinin fotoğraflı kişiye özel talepleri bir yandan da kendi tasarladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdemir kardeşler, yurtdışı taleplerini karşılamak için de çalışma yapıyor.

- "Çok uğraşıyoruz ama fiyatı daha yüksek"

Ömer Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarından öğrendikleri demircilik mesleğine teknolojiyi de kullanarak yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirtti.

Eski tezgahlarının başında zor günler geçirdikleri sırada bir arkadaşının sosyal medyadan fotoğrafını göndererek, "Böyle bir balta var, benim için bunu yapabilir misin?" dediğini aktaran Akdemir, "O günü hiç unutmuyorum. O baltayı yapıp kargoyla kendisine gönderdim. Ondan sonra özel işler gelince biz de heyecanlandık. Güzel işler ortaya çıktı. Şunu anladık, çağa ayak uyduramazsan olmaz. Teknolojiyi takip etmeniz gerek, o olmazsa olmuyor." dedi.

İnternetten kendilerine ulaşan müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını özel tasarladıkları balta ve bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini belirten Akdemir, şunları söyledi:

"Çelik, benim için oyun hamuru gibi bir şey. Bir müşterim balta resmi gönderdi. Bunu Rusya'da birisi yapıyor. 'Kimse bunu yapamaz diyor' dedi. Yapacak kişiye 1 yıl süre vermiş. Ben de 'biz yaparız' dedim. Biz aynılarını 2 ayda yaptık. O baltanın yurt dışındaki fiyatı 3 bin dolar civarında.

Daha çok özel talepler geliyor. Kişinin isteğine göre, üzerine ismini yazıyoruz. Artık diğer işlere çok bakamıyoruz. Daha önceden işi daha az uğraşarak yapıyorduk şimdi ise daha çok uğraşıyoruz ama fiyatı daha yüksek."

Akdemir, meslekteki ustaları olan babasının, zaman zaman dükkana gelip yaptıkları işleri incelediğini, kardeşiyle yaptığı ürünlere çok şaşırdığını sözlerine ekledi.

- "Bugünlere geleceğimizi hiç düşünmüyorduk"

Ali Akdemir ise işin pazarlama ve özel tasarım kısmıyla uğraştığını belirtti. Ekonomik sıkıntı yaşadıkları sırada işlerini internette taşıdıklarını anlatan Ali Akdemir, "O sıkıntıları aştık. Mesela balta fiyatları 50 ile 500 lira arasında değişiyor. İnce işçilik arttıkça ücretleri de arttıyor. Bugünlere geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Hedefimiz yaptığımız işlerle dünyaya açılmak. Bazı Avrupa ülkeleri şimdilik engel çıkartıyor, zamanla bunu aşacağımızı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
balta bıçak Demirci Tarihi Kemeraltı Çarşısı usta ürün

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