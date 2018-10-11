Kemikli et ithalatında tarife kontenjanı

ANAKRA (AA) - Büyükbaş hayvanların taze veya soğutulmuş, dondurulmuş kemikli parçalarının ithalatına ilişkin tarife kontenjanı belli oldu.
Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Menşeli̇ Bazı Tarım Ürünleri̇ İthalatında Tari̇fe Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'da değişiklik yapan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yılbaşından geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar, azami yüzde 30 olmak kaydıyla ürün için tespit edilen gümrük vergisinin yüzde 50'sinin uygulanacağı büyükbaş hayvanların taze/soğutulmuş ve dondurulmuş kemikli parçalarının ithalatı için 5'er bin ton tarife kontenjanı belirlendi.
Öte yandan, azami yüzde 43 olmak kaydıyla ürün için tespit edilen gümrük vergisinin yüzde 70'inin uygulanacağı büyükbaş hayvanların taze/soğutulmuş ve dondurulmuş kemikli parçaları ithalatı için de 14 bin 100'er ton tarife kontenjanı tespit edildi.
Karar hükümleri Ticaret Bakanınca yürütülecek.
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