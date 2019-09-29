Kendir çuvalda tatlanan leblebi ihracatın gözdesi

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Kula ilçesinde yöreye özgü parlak nohutların kendir çuvallarda dinlendirilmesi ve üç aşamalı kavrulmasıyla elde edilen Kula leblebisi, iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden talep alıyor.

İlçede asırlık bir gelenek olan leblebi üreticiliği yaklaşık 60 işletmede sürdürülüyor. Yılda ortalama 2 bin 400 ton nohudun leblebiye dönüştüğü Kula'da ürünün yaklaşık bin 600 tonu iç piyasaya satılıyor, 800 tonu ise Balkan ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilerek ilçe ekonomisine 3 milyon dolar civarında katkı sağlanıyor.

Kula'da ticaret ve sanayi odası olmadığı için en yakın ilçe Salihli'nin ticaret ve sanayi odasına bağlı olan leblebi üreticileri, leblebinin coğrafi tescil alması için 2 yıl önce Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Temmuz ayında sonuçlanan başvurunun ardından, tadı, kokusu, üretiminde kullanılan nohudun doğallığı ve parlaklığı gibi özellikleriyle Türkiye'deki diğer leblebi türlerinden ayrılan Kula leblebisi, coğrafi işaret almaya hak kazandı.