FİNANS

"Kenevirin uyuşturucu tarafının ilaç sektöründe kullanılmasını teklif ediyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Biz keneviri kontrollü bir şekilde yetiştirdikten sonra kolluk kuvvetleri uyuşturucu kısmını imha ediyor. Bizim burada bir önerimiz var, özellikle Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde bu kenevirin tıbbı bir şekilde toplanıp tıbbı bir şekilde ilaç sektörüne aktarılmasıdır. Yani bunun imha edilmesinden ziyade belirlediğimiz bakanlıklar tarafından ilaç sektöründe kullanılmasını biz teklif ediyoruz" - OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç: - "Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü ile ilgili bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu perşembe itibarıyla teklifimiz Yükseköğretim Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanına takdim edildi"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Biz keneviri kontrollü bir şekilde yetiştirdikten sonra kolluk kuvvetleri uyuşturucu kısmını imha ediyor. Bizim burada bir önerimiz var, özellikle Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde bu kenevirin tıbbı bir şekilde toplanıp tıbbı bir şekilde ilaç sektörüne aktarılmasıdır. Yani bunun imha edilmesinden ziyade belirlediğimiz bakanlıklar tarafından ilaç sektöründe kullanılmasını biz teklif ediyoruz." dedi.

Kaan, Samsun'daki Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda, MÜSİAD ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasındaki, başta kenevir yetiştiriciliği olmak üzere endüstri bitkileri alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Akademi ve iş dünyasının sahip olduğu birikim ve tecrübenin birleştirilerek bir güç oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Kaan, "Bizler ülkemizin üreterek büyümesini desteklediğimiz gibi bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Tüm yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle gündeme gelen kenevir üretimi konusu. Kenevir üretiminin artırılmasıyla ilgili konu iş dünyası ve sanayide heyecanla karşılandı. Türkiye'nin tamamında üretim yapılması konusunda teklifler geliyor." diye konuştu.

- "Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulma çalışmaları başladı"

Kaan, kenevirin birçok sanayi ürününde kullanılan, ekonomik değeri yüksek bir bitki olduğuna işaret ederek şöyle devam etti.

"Kenevir bitkisinin Anadolu'daki varlığı yüzyıllar öncesine dayanıyor. Anadolu'daki tür diğer çeşitlere göre kalitesi ve yüksek verimliliği ile ön plana çıkıyor. Üniversitemizin endüstriyel kenevir tohumunu üretmesiyle birlikte sanayide önemli bir ham maddenin üretimini de elimizde bulundurmuş olacağız. Bu konunun stratejik kısmı burada saklı. Tüm bu süreçlerin kontrollü bir şekilde devam etmesi için güzel bir adım atıldı. Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulma çalışmaları başladı. Yerli ve milli kenevir üretimi çalışmalarının Samsun'da yapılması bizi mutlu ediyor. Üniversitemizle endüstriyel bitkilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi adına yapacağımız bu iş birliği daha büyük bir önem kazanıyor."

Türk kenevir tohumu olan Narlısaray ve Vezirköprü tohumlarının binde 5 gibi uyuşturucu madde barındırdığını belirten Kaan, "Bu bakımdan elimizdeki tohumları incelediğimizde dünyada meşhur olan Hint kenevirine göre çok düşük bir uyuşturucu oranı var. Hint kenevirinde binde 7 bizim yerli tohumlarımızla ektiğimiz kenevirde binde 5'tir." ifadesinde bulundu.

Türkiye'de yetiştirilen kenevirin uyuşturucu kısmının ilaç sektöründe kullanılması önerisinde bulunan Kaan, şunları kaydetti:

"Biz bu bitkiyi kontrollü bir şekilde yetiştirdikten sonra kolluk kuvvetleri uyuşturucu kısmını imha ediyor. Bizim burada bir önerimiz var, özellikle Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde bu kenevirin tıbbı bir şekilde toplanıp tıbbı bir şekilde ilaç sektörüne aktarılmasıdır. Yani bunun imha edilmesinden ziyade belirlediğimiz bakanlıklar tarafından ilaç sektöründe kullanılmasını biz teklif ediyoruz."

- "Enstitü Samsun için önemli bir fırsat"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Bu perşembe itibarıyla teklifimiz Yükseköğretim Genel Kurulu'nda kabul edildi." diyen Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanına takdim edildi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın imzasıyla neticelenerek faaliyete geçireceğiz. Kenevirle ilgili faaliyetler bu enstitü aracılığı ile gerçekleşecek. Türkiye'de ilk bu isimle kurulacak enstitü Samsun için önemli bir fırsat. Bu işbirliği ile güç oluşturmuş olduk. Bu güç üretime, araştırmaya ve Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum."

- "Şu an 450 dekar alanda daha ekim yapıldı"

Samsun Valisi Osman Kaymak da kenevir tohumu konusunun gündeme gelmesinden sonra herkesin bu ürünün peşine düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ürünün dışarıdan gelen ürünlerle karışmaması için çiftçilerimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dışında ürünün dışarı satılmaması önerisinde bulunduk. Çiftçilerimizle sözleşme yaparak üretilecek ürünleri alıyoruz. Şu an 450 dekar alanda daha ekim yapıldı. Bu yıl 15 ton tohum elde edeceğiz. Önümüzdeki sene 5 bin dekar alanda üretim yapılacak. Üç yıl içinde tohumlar düzenli ve kontrollü bir şekilde çoğaltılacak."

Konuşmanın ardından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, iş birliği protokolünü imzaladı.

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İşbirliği protokolü Kenevir Müsiad MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Omü Samsun Vali Osman Kaymak

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