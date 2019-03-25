ENES DURAN - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak tabiat alanlarına ilginin de arttığını belirterek, "Ülke genelinde 2003'e kadar 93 olan mesire yerlerinin sayısını, bugün itibarıyla 137'si şehir ormanı olmak üzere toplamda bin 514'e yükseltmiş durumdayız." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, şehir ormanları ve mesire yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğa ve orman sevgisinin, ülkede yaşayan herkesin genlerinde olduğunu ifade eden Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün de bu genlerin mirasçısı olarak 1839 yılında kurulduğunu söyledi.

Karacabey, kurumun ülke genelindeki ormanları koruma, geliştirme ve işletme faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştığını vurgulayarak, "Günümüzün değişen şartlarına uygun olarak, özellikle artan şehirleşme ve hava kirliliği neticesinde, şehir içindeki ve yakınındaki yeşil alanlarla ormanlara ilgi de artıyor. İnsanlar doğal ortamları daha fazla arar hale geldi. Bunun neticesinde 2003 yılında şehir ormanları kavramları gelişti." diye konuştu.