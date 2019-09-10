"Kentsel dönüşüm, inşaat mühendislerinin önünü açacak"

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi, mega şehirlerdeki trafik problemlerinin çözümünün İnşaat Mühendisliğinin uğraş alanlarından birisi olduğuna vurgu yapan Karaşahin, “Bütün kentlerimizdeki otopark problemlerine çözüm de yine bu sektördedir ve şehir plancılarının ortak geliştirecekleri projeler ile çözülecektir. Örneğin ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri’ her geçen gün yaygınlaşmakta ve teknolojiye bağlı olarak daha da gelişmeye açık bir alandır. Sürücüsüz (otonom), elektrikli araçlar, yakında yollarımızda görülmeye başlanacak. Bu araçlara uygun altyapı geliştirme, trafik akımında oluşturacağı problemlerin çözümü ile yine inşaat mühendisleri uğraşacaktır" diye konuştu.

İnşaat Mühendisliğinin, insanların yerleşik hayata geçip, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim duyması ile ortaya çıkan en eski mühendislik dallarından biri olduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, inşaat sektörünün yüzlerce meslek dalını etkilediğini söyledi. Karaşahin, “Yaklaşık 200’den fazla sektörü etkiliyor ve ülke ekonomisinde çarpan etkisi oldukça yüksek. Lokomotif sektör diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

DİĞER SEKTÖRLERİN GELİŞİMİ İNŞAAT SEKTÖRÜNE BAĞLI

“Hemen hemen her sektörde inşaat sektörü yer almaktadır” diyen Prof. Dr. Karaşahin, “ Zira, her sektör bir altyapıya gereksinim duymaktadır. Bu altyapıların projelendirilmesi, yapımı ve bakımı İnşaat Mühendisliğinin temel alanıdır. Gelişen teknoloji inşaat sektörünü doğrudan etkilemektedir. Geçmiş yıllardaki istatistikler incelendiğinde, ekonomik krizlerden en çabuk etkilenen inşaat sektörü dür. Ancak, inşaat sektörü toparlanamadığında, diğer sektörlerin de ilerleme şansı bulunmamaktadır. Şu anki konut sektörü krizinin temel nedeni, konut arzının talepten fazla olmasıdır” dedi.

MÜHENDİSLERE ULUSLARARASI PROJELERDE ÇALIŞMA FIRSATI

İnşaat Mühendislerine uluslararası projelerde çalışma fırsatı sunulduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Karaşahin, “Sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp, alınan eğitim ve edinilen deneyimleri diğer ülkelerde de kullanma şansına sahiptirler. Ülkemiz müteahhitlerinin Çin’den sonra ikinci sırada dünya sıralamasında yer alması, inşaat mühendislerinin uluslararası projelerde çalışma olanağı sağlamaktadır. Türk müteahhitleri Afrika’da konut, karayolu, demiryolu ve havaalanı inşaatlarını başarı ile yapmaktadır. Ayrıca, Avrupa ve ABD’ de altyapılar hizmet ömürlerini tamamlamaya yakın olduğu için veya geçtiği için, yenileme inşaatları ve rehabilitasyon inşaatları hızla artacaktır. Ayrıca, Irak, Yemen, Sudan ve Suriye stabil hale geldiğinde oldukça büyük altyapı ve konut projeleri gündeme gelecektir. Türk müteahhitlerinin bu ülkelerde proje alma şansı oldukça yüksektir. Bu bağlamda, özellikle yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusca, Çince, İspanyolca) bilmek, ilerideki meslek hayatınızda bir adım öne çıkmanıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kulandı.

