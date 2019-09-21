"Kentsel dönüşümde esnaf da düşünülmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşüm planlarının tüm sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunu belirterek, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak, tüm planların ve çalışmaların buna göre yapılması ve kentsel dönüşüm planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem riski bulunan alanlardan oluştuğuna dikkati çeken Palandöken, "Ülkemizde şu an acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun 1,5 milyonunun 5 yıl içinde dönüştürülecek olması sevindirici. Deprem riski yüksek olan bölgelere öncelik verilmeli. Güçlendirme ve yenileme planlarıyla bazı yapılar da yıkılmadan depreme dayanıklı hale getirilmeli. Depremler yaşanmadan tedbir almaya başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kentsel dönüşüm planlarının tüm sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: