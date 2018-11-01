FİNANS

Kentten köye "defne" dönüşü

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği öncülüğünde 6 yıl önce Kurşunlu Mahallesi'ne kurulan defne kurutma ve paketleme tesisi sayesinde bölgede bu orman ürününden sağlanan yıllık gelir hane başına 25 bin liraya ulaştı - Kurşunlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Anbar: - "Köyde geriye dönüş başladı. Daha önce Karacabey'e Bursa'ya 30 hane gitmişken şu anda 15 hane geriye döndü. Defne rehabilitasyonu çalışmaları ve yeni kuracağımız tesis sayesinde geri dönüşler daha da artacaktır"

UĞUR ULU - Bursa Valiliği öncülüğünde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 6 yıl önce kurulan defne kurutma ve paketleme tesisi sayesinde Kurşunlu Mahallesi'nden kente göç dururken, yıllık hane başına 25 bin liraya ulaşan gelir imkanı geri dönüşlerin yolunu açtı.

Orman alanlarında topladıkları defneden sağladıkları gelirleri tesis sayesinde 3 katına çıkan Kurşunlu halkı, daha yüksek kapasiteli yeni tesisle hem gelirlerini hem de üretimi artırmayı hedefliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, Karacabey'deki defne sahalarında rehabilitasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Defnenin, kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayan bir ürün olduğuna dikkati çeken Akın, "Oduna alternatif olabilecek olan bir ürün. İhraç ürünü. Özellikle sanayide, kozmetikte, ilaçta, gıda sektöründe çokça kullanılan bir ürün. Kurutulmuş olarak perakende de kilosu 40 avroya kadar çıkıyor." dedi.

Köylünün defne üretiminden daha fazla gelir sağlaması için 2012 yılında Kurşunlu Mahallesi'nde bir defne kurutma tesisi kurulduğunu anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Yaş olarak da satılabiliyor ancak fiyatı düşük oluyor. Bunu alıcı işliyor. Onun için köylülerimiz burada bunu kurutup öyle satıyorlar. O şekilde sattıkları zaman da aşağı yukarı 3 kat daha fazla gelir elde ediyorlar. Köylüye işletme kredisi sağladık. Bu destekle kurdukları tesiste topladıkları defneleri kurutuyorlar ve o şekilde pazara arz ediyorlar. Köylünün şu anki mevcut tesisi de yetersiz. Yeni tesis talepleri var. Çünkü burada düzenli olarak biz rehabilitasyon yaptıkça defneler daha da boylanıyor. Biz bunlara da destek sağlamaya çalışıyoruz."

- Dönüm başına kesilen defne 2,5 kat arttı

Kurşunlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Anbar ise daha önce ormandan 1 dönümden 2 ton defne kesebildiklerini belirterek, rehabilitasyonun ardından aldıkları ürünün 5 tona çıktığını söyledi.

Kurutma tesisinin yapılmasının ardından defnede çok gelir artışı olduğunu vurgulayan Anbar, şunları kaydetti:

"Hane başına en az 10-15 bin lira, çalışana göre 25 bin liraya kadar gelir sağlanmaya başladı. Çok güzel oldu. Bu iş bizim için iyi. Orman işletmesi bize yeni rehabilite yerler verecek. Bu yerlerle birlikte bu artış daha da olacak. Fabrikamız bize yetersiz geliyor. Yer bulmamız, üretimi artırmamız gerekiyor. Fabrikada kadınlar çalışıyor. Köye geriye dönüş başladı. Köyde geriye dönüş başladı. Daha önce Karacabey'e Bursa'ya 30 hane gitmişken şu anda 15 hane geriye döndü. Defne rehabilitasyonu çalışmaları ve yeni kuracağımız tesis sayesinde geri dönüşler daha da artacaktır. Bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Köylü olarak gelirimiz artıyor."

- "100 kişi çalıştıracağız 3 bin ton üreteceğiz"

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Civelek de tesiste 20-25 civarında kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Ormandan ise 300-350 civarında kişinin para kazandığını belirten Civelek, "Ormandan kesilip getirilen defneleri burada tartıyoruz, kurutuyoruz, ayıklıyoruz ve İzmir'e sevk ediyoruz. Bunlar İzmir'de paketlenip marketlere satılıyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Daha önceleri 10 günde 20 günde kestiğimiz malı yaş olarak İzmir'e gönderiyorduk. Şimdi ise ürettiğimiz ürünü 6 ay kendimiz işliyoruz. Gelirimiz 3 katına çıktı." dedi.

Civelek, mevcut tesisi 2 senede amorti ettiklerini vurgulayarak, "Tesisimiz ufak geldiğinden yenisini yapmayı düşünüyoruz. Bu tesisimizden 3-4 kat daha büyüğünü yapacağız. Bugün 20 kişi çalıştırıyorsak o zaman 100 kişi çalıştıracağız. 700 ton üretiyorsak 2-3 bin ton üreteceğiz. Çünkü potansiyel var ham madde var ama işlemek için tesisimiz yetersiz." diye konuştu.

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bursa defne Karacabey Köye dönüş Orman

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