Kenya ham petrol ihraç etmeye başladı

NAIROBI (AA) - Doğu Afrika ülkesi Kenya, tarihinde ilk kez ham petrol ihraç etmeye başladı.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın Turkana eyaletindeki törenle startını verdiği ülkedeki ham petrol ihracatının ilk transferi gerçekleştirilirken, tankerlerle kıyı kesimine taşınacak petrol buradan dış ülkelere pazarlacak.

Kenyatta açılışta yaptığı konuşmada, "Kenya için büyük bir gün. Bugün gerçekleştirilen ham petrol ihracatı ileriye yönelik uzun ve verimli bir yolculuğun başlangıcı olacak." dedi.

Hükümetin ülke ekonomisi iyileştirmek amacıyla bundan sonraki süreçte petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık vereceğini söyleyen Kenyatta, ham petrol üretiminin Kenya'nın diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da güçlendireceğini, ülkesindeki büyüme ve yatırım fırsatlarını artıracağını ifade etti.

- Günlük 2 ila 4 bin varil ham petrol ihracatı yapılacak

Kenya kendi kuracağı petrol boru hattı tamamlanana kadar ülkenin kuzey batısındaki Lokichar havzasında çıkartılan günlük 2 bin ila 4 bin varil arasındaki ham petrolü ilk aşamada karayolu üzerinden özel dizayn edilmiş kamyonlarla taşıyacak.