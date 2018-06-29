FİNANS

Kepsut şeftalisi üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Meyve suyu firmalarının aroması dolayısıyla özellikle tercih ettiği Kepsut şeftalisinde bu yıl son yılların en yüksek üretimi bekleniyor - Hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla bu yaz 18 bin ton şeftalinin toplanacağı ilçede üreticinin yüzü yıllar sonra güldü

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Meyve suyu firmalarının aroması dolayısıyla özellikle tercih ettiği Kepsut şeftalisinde bu yıl 18 bin ton üretim öngörülüyor.

Türkiye'nin şeftali üretiminde önde gelen merkezlerinden olan Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu sezon, son yılların en yüksek veriminin elde edilmesi bekleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üreticiye verdiği destek ve hava şartlarının uygun gitmesi Kepsut şeftalisinde kalite ve rekolteyi artırdı.

Kepsut Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sacit Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda başta don ve bilinçsiz zirai mücadele nedeniyle şeftalide verimin düştüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar 3 bin dönümde şeftali üretildiğini dile getiren Karakuzu, "Son yıllarda özellikle don yüzünden ağacından ürün alamayan üretici başka tarım ürünlerine yöneldi. Ağaçlar söküldü. Bugün bin dönümün altında şeftali üretiliyor." dedi.

Kepsut şeftalisinin kendine özgü lezzet, koku ve aromasıyla ün yaptığını vurgulayan Karakuzu, şöyle devam etti:

"Bu yıl şeftali bahçelerinde rekoltenin yüksek olması çiftçimizi son derece sevindirdi. Son 5 yıla baktığımızda en yüksek rekolte bu yıl. Ağaç başı 50 ile 60 kilogram verim üretici için sevindirici. Ağaç başına 50-60 kilogram aldığımız zaman bu yıl tahmini rekolte 18 bin ton civarında olacak. Kepsut'ta çiftçi sayımız az ama bu işi yapanlar profesyonel. Amatör yapanlar elendi. Bu yıl mevsimlerin güzel gitmesi ve üreticilere sinek mücadelesi gibi destekler de vermemiz verimin artmasında önemli rol oynadı."

-"Ağaçlardan düşen veya dökülenlerin bile alıcısı var"

Kepsut şeftalisinin her zaman ilgi gördüğünü belirten Karakuzu, "Şeftalimizin bir diğer özelliği, aroma piyasası var. Ağaçlardan düşen veya dökülenlerin bile alıcısı var. Gerçekten iyi para kazandırıyor üreticiye. Çürüğü de iş yapıyor. Meyve suyu sanayisinde tercih edilme sebebi ise aroması diğer bölgelerde yetişen ürüne göre daha yüksek. Bir dönem fabrikaların aroma için vazgeçilmez ürünlerinden olduğu söylenirdi." dedi.

Şeftali üretiminin gençler tarafından yapılmasını yaygınlaştırmak için proje geliştirdiklerini vurgulayan Karakuzu, "İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak basit bir projeyle gençlerimize fidan sağlayarak bu işe girmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

İlçede yaklaşık 10 yıldır şeftali üretimi yapan Sadettin Kaplan (62), çoğu üreticinin özelikle don olayından şeftali işini bıraktığını söyledi.

Kendisinin de şeftali üretiminden vazgeçecekken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün bahçeyi koruma altına aldığını ifade eden Kaplan, yetkililerin gerekli zirai mücadele, bakım gibi destekler verdiğini belirtti.

Bakanlığın desteğiyle şimdilerde daha güzel ürünler elde ettiğini ve bu yıl iyi para kazandığını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu yıl ürünümüz daha fazla. Sert bir kış yaşamadık. Ağaçlarımız ufak olmasına rağmen 50-60 kilogram bir ağaçtan ürün alıyoruz. Bu sene rekolte yüksek. Fiyatlarımız da iyi. Pazar fiyatı 3 ile 4 lira arasında, halde ise 1 ile 2 lira arasında alıcı buluyor. Haziranda başladık toplamaya, bir hafta 10 gün arayla diğer ağaçlar meyve veriyor. Yani toplarken olgunlaşmaları tarihine göre değişiyor. Eylül ayına kadar ürün olur. Ürün bu yıl hem bol hem kaliteli."

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılıkBankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık
Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurduOlumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir Kepsut rekolte ŞEFTALİ

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.