Kepsut şeftalisi üreticisinin yüzünü güldürdü

Kepsut şeftalisinin kendine özgü lezzet, koku ve aromasıyla ün yaptığını vurgulayan Karakuzu, şöyle devam etti:

Türkiye'nin şeftali üretiminde önde gelen merkezlerinden olan Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu sezon, son yılların en yüksek veriminin elde edilmesi bekleniyor.

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Meyve suyu firmalarının aroması dolayısıyla özellikle tercih ettiği Kepsut şeftalisinde bu yıl 18 bin ton üretim öngörülüyor.

"Bu yıl şeftali bahçelerinde rekoltenin yüksek olması çiftçimizi son derece sevindirdi. Son 5 yıla baktığımızda en yüksek rekolte bu yıl. Ağaç başı 50 ile 60 kilogram verim üretici için sevindirici. Ağaç başına 50-60 kilogram aldığımız zaman bu yıl tahmini rekolte 18 bin ton civarında olacak. Kepsut'ta çiftçi sayımız az ama bu işi yapanlar profesyonel. Amatör yapanlar elendi. Bu yıl mevsimlerin güzel gitmesi ve üreticilere sinek mücadelesi gibi destekler de vermemiz verimin artmasında önemli rol oynadı."

-"Ağaçlardan düşen veya dökülenlerin bile alıcısı var"

Kepsut şeftalisinin her zaman ilgi gördüğünü belirten Karakuzu, "Şeftalimizin bir diğer özelliği, aroma piyasası var. Ağaçlardan düşen veya dökülenlerin bile alıcısı var. Gerçekten iyi para kazandırıyor üreticiye. Çürüğü de iş yapıyor. Meyve suyu sanayisinde tercih edilme sebebi ise aroması diğer bölgelerde yetişen ürüne göre daha yüksek. Bir dönem fabrikaların aroma için vazgeçilmez ürünlerinden olduğu söylenirdi." dedi.

Şeftali üretiminin gençler tarafından yapılmasını yaygınlaştırmak için proje geliştirdiklerini vurgulayan Karakuzu, "İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak basit bir projeyle gençlerimize fidan sağlayarak bu işe girmelerini sağlayacağız" diye konuştu.