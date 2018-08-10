Kerevitaş'ın cirosu ikinci çeyrekte 1,26 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Kerevitaş, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı döneme göre cirosunu yüzde 6 artırarak bir milyar 264 milyon liraya yükseltti.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş Gıda Sanayi'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ikinci çeyrek sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 6'lık artışla bir milyar 264 milyon liraya ulaştırdı. Şirket, ilk altı ayda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 75 artışla 134,8 milyon liralık FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı) elde etti.

Şirketin Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi bu dönemde yüzde 189 artışla 35,8 milyon lira, Yağ İş Birimi ise yüzde 53 yükselişle 99 milyon TL FAVÖK sağladı. Böylelikle konsolide FAVÖK 134,8 milyon liraya ulaştı.

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Açıklamada, finansal bilançoya ilişkin görüşleri yer alan Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, "İkinci çeyrek ve ilk 6 aylık finansal sonuçlara baktığımızda, satış kanalının ve ürün portföyünün, maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatımızın çok üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.