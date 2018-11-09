Kerevitaş'tan üçüncü çeyrekte 539 milyon lira ciro

İSTANBUL (AA) - Kerevitaş, bu yılın üçüncü çeyreğinde 539 milyon liralık ciro gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kerevitaş, yaptığı yazılı açıklamayla üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.
Buna göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 539 milyon liralık ciro gerçekleştirirken, ilk dokuz ayda ise cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 oranında artırarak 1,8 milyar liraya yükseltti.
Şirketin Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi, yılın ilk dokuz ayında geçen seneye göre yüzde 161 artışla 73 milyon lira, Yağ İş Birimi ise yüzde 68 artışla 171 milyon lira Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde etti. Şirketin toplam FAVÖK değeri ise yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 88 artış ile 244 milyon liraya ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, özellikle maliyet kalemlerindeki ani yükselişlere rağmen, satış gelirindeki çift haneli büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.
Şirketin Besler'i satın almasının yarattığı sinerji, maliyet tasarrufları ve operasyonel verimlilikler sayesinde faaliyet karında sene başından bu yana sürekli bir artış yakalandığını dile getiren Aldemir, şunları kaydetti:
"İş yapış şeklimizde hızlı değişen piyasa hareketlerine cevap verecek esnekliği gösterdiğimiz bir dönem oldu. Ayrıca bu dönemde ekonomik gelişmeler ışığında ilave sermaye ihtiyacı oluşturmamak ve risk-teminat dengesini korumak adına gereken tüm önlemleri almaya çalıştık. Değişmeyen ilkemiz ise tüketicilerimize ve müşterilerimize yakın durarak değişen ihtiyaçlara yüksek kaliteli ürünlerimizle cevap vermek oldu. Sonuçlardan ve yakalanan ivmeden memnunuz, pazar liderliğimizi ve ihracatımızı sürdüreceğiz."
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