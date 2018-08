"Kesime gidecek kurbanlık sayısı 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş"

Matraş, Türkiye'de her yıl deri sanayinin 6,5 milyon adet büyükbaş ve 60 milyon adet küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyduğunu, yıllık kesim miktarlarının her yıl azaldığını, bu nedenle ana ham maddede daha fazla dışarıya bağımlı hale gelindiğini bildirdi.

Matraş, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Yapılan tespitlere göre, koyun sürülerini ayırmak amacıyla sürülen boyalar, kesim ve yüzüm işlemleri sırasında meydana gelen bıçak ve benzeri hatalar, zamanında ve gerektiği gibi tuzlanmamasından dolayı bakteri faaliyet nedeniyle bozulmalar, kurban derilerinin israf edilmesinde en sık rastlanan durumlardır. Kurban derilerinin en az yüzde 20’si açıklanan nedenlerle maalesef kullanılamamaktadır. Dolayısıyla cari değerler üzerinden her yıl yaklaşık olarak 18 milyon 900 bin TL değerinde israf ortaya çıkmaktadır. Buna yüzde 50’den fazlası çöplüklere atılan veya toprağa gömülen bağırsakları da ilave edersek, her yıl önemli miktarda milli servet israf edilmektedir. Aslında kurban derilerinin değerinden kaybetmeden sanayiciye intikal ettirilmesi kolaylıkla sağlanabilir. Bu konuda çok basit bazı önlemler kesim anında ve hemen sonrasında uygulandığı takdirde tüm kurban derilerinden yararlanmak mümkün olacaktır. Bu yöntemler; deriyi tulum halinde kesiksiz olarak çıkarmak, koyun derileri için 2 kilogram, sığır cinsi deriler için 6 kilogram kaba tuzu deriye iyice yaymak, bağırsakları temizleyip tuzlayarak plastik bir torbaya koymak, deri ve bağırsakları hayır kurumlarına teslim edilene kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza etmek, deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalamamak, elde edilen ham deriyi tuzlandıktan sonra naylon poşete koymamak, açık havada muhafaza etmek..."