FİNANS

Kesme çiçek sektöründe yüzler gülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz: - "İlk 5 ayda 60 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Yıl sonunda hedef olarak belirlediğimiz 125 milyon dolarlık rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz" - "Rusya'ya da çiçek gönderdiğimiz takdirde hedeflediğimiz rakamların üstünde ihracat gerçekleştirebileceğiz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl için 125 milyon dolarlık ihracat hedefi belirleyen kesme çiçek sektörü, 5 ayda 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiren Antalya'da hava koşullarının kış döneminde soğuk ve kapalı olmasına rağmen ciddi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Yıl sonu için belirledikleri hedefe adım adım ilerlediklerini dile getiren Yılmaz, "İlk 5 ayda 60 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Yıl sonunda hedef olarak belirlediğimiz 125 milyon dolarlık rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Son üç yıldır Isparta'da da ciddi bir üretim yapılmaya başlandığını aktaran Yılmaz, kentte 600 bin dönümde yaklaşık 15 milyon dolarlık bir üretim elde edildiği bilgisini paylaştı.

Antalya'da ölü sezona girildiği dönemde çiçek ihtiyacını Isparta'dan karşıladıklarını anlatan Yılmaz, "Özellikle haziran ve kasım aylarında ihracatta bir boşluk oluşuyordu. Bu boşlukta da müşteriler başka ülkelere kayabiliyordu. Şimdi Isparta'daki üretimle müşteriyi elimizde tutuyoruz." diye konuştu.

Isparta üretiminin tamamının Avrupa'ya yönelik olduğunu ifade eden Yılmaz, buradan en fazla Hollanda ve İngiltere'ye çiçek gönderdiklerini kaydetti.

Isparta'da ağırlıklı olarak bir dalda çok fazla gonca olan sprey karanfil üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, çok az da tek dalda iri gonca olan standart karanfil yetiştirildiğini söyledi.

Ülke genelinde 6 bin dönümlük alanda kesme çiçek üretimi yapıldığını anlatan Yılmaz, Antalya ve Isparta'nın dışında İzmir ve Yalova'da da üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Antalya'daki hareketliliğin ekim ayı içinde başlayacağını ifade eden Yılmaz, kasım ayında Öğretmenler Günü ile noel tatili sevkiyatlarının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

- "Rusya ile ihracat sorununun çözülmesini bekliyoruz"

Rusya ile ilgili ihracat sorunu olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu anda kapıları açtıklarını söylüyorlar ama yüksek vergiler koyuyorlar. Bu da ihracatımızı engelliyor. En acil çözülmesi gereken sorun bu. Rusya'ya yoğun bir şekilde kesme çiçek ihracatı yapan bir ülkeydik. 7-8 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirirdik ama şu anda sıfır, hiçbir ihracatımız yok. Yeniden Rusya'ya doğrudan ihracat yapmak istiyoruz. Rusya'ya da çiçek gönderdiğimiz takdirde hedeflediğimiz rakamların üstünde ihracat gerçekleştirebileceğiz."

Sorunun çözülmesi için Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Yılmaz, Rusya'nın şu anda Kolombiya, Ekvator, Hollanda üzerinden çiçek aldığını söyledi. Yılmaz, Rusya'ya doğrudan ihracat yapamadıkları için Hollanda üzerinden çiçek gönderdiklerini de aktardı.

Ticaret Bakanlığı'nın bugüne kadar yaşadıkları her soruna çözümsel yaklaştığını da ifade eden Yılmaz, "Daha önce de kodlama hatası yaşamıştık, gümrük beyannamelerine ilişkin bir sorundu. Sorun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın girişimleriyle çözüldü. İhracat konusunda bizi çok destekliyorlar, önümüze çıkan engelleri ilettiğimizde çözmek için çaba sarfediyorlar. Rusya ihracatı sorununun da en kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Avrupa pastel, doğu blok ülkeleri canlı renk seviyor"

İsmail Yılmaz, ülkelere göre çiçek renklerindeki tercihlerin değişkenlik gösterdiğini, her ülkenin farklı renkte çiçek talep ettiğini dile getirerek, "Avrupa pastel renkleri seviyor ve buna göre talepler oluşturuyor. Doğu blok ülkeleri ise daha çok canlı renkleri kullanıyor, kırmızı ve bordo gibi renkleri tercih ediyor. İngiltere'de ise açık pembe ön plana çıkıyor. Macaristan, Yunanistan ve ülkemizin renk tercihi de kırmızı ve beyaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Isparta ihracat kesme çiçek

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