Kestane ihracatında rekor artış

FERDİ UZUN - Türkiye'nin, üretiminde dünya ikincisi olduğu kestanede, bu yıl artan rekolteyle birlikte ihracatta miktar bazında yüzde 80 artış yakalandı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli kestane ihracatı, ocak-kasım döneminde miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 5 bin 971 tondan 10 bin 743 tona çıktı. İhracattan elde edilen gelir de yüzde 55 artışla 37 milyon dolara ulaştı.

35 ülkeye ihracatı yapılan kestane 8 bin 630 tonla en fazla İtalya'ya ve bin tonla Lübnan'a gönderildi.

Ülkede yıllık 60 bin ton rekoltesi olan kestanenin 20-25 bin tonluk kısmı Aydın'da üretiliyor.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini belirten Tarhan, geçen yıl 22 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl 25 bin tona çıktığını ifade etti.

Üreticilerin topladıktan sonra dikenlerinden ayrılması için "dökek" adı verilen kuyularda depoladığı kestaneleri işlenmek üzere fabrikalara gönderdiğini anlatan Tarhan, şöyle konuştu: