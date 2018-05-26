FİNANS

Kestane kabağı üretimine baraj dopingi

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü çiftçileri, 2000'li yılların başında 25 ton olan kestane kabağı üretimini, 2005 yılında kurulan barajdan sağlanan su ve ürünlerine gösterilen talebin etkisiyle bin tona çıkardı - Ülkenin birçok yerine kestane kabağı gönderen köylüler, ürünlerini Avrupa'ya tattırmak istiyor - Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen: - "İyi tarım belgelerimiz çok yakında elimize geçecek. Avrupa'ya göndermemizde de hiçbir sıkıntı yok"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde kestane kabağının üretimi, kurulan baraj ve artan talep sayesinde 13 yılda 40 kat arttı.

Sabah erken saatlerde tarlaya giden üreticiler, her biri 15-20 kilogram ağırlığında çıkan ürünlerinden bu sene büyük verim bekliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, kabaklarını Avrupa'ya tattırmak istiyor.

Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 360 rakımlı köylerinde ürettikleri kabakların bir yıl boyunca kalitesini koruduğunu ve bozulmadığını söyledi.

Bu yıl verim artışı beklediklerini anlatan Gezen, "2005 yılında kurulan barajla bölgeye gelen su sayesinde üretilen kabak bin tona ulaştı. Biz bu konuda çok iddialıyız, festivallerimizi yapıyoruz. Kabağımızın ne kadar kaliteli, dayanıklı olduğunu gezdiğimiz yerlerde anlatıyoruz." dedi.

Kızıldamlar'da 2005 yılında baraj kurulmadan dönümünde 500 kilogram üretim aldıklarını dile getiren Gezen, şöyle devam etti:

"O zamanlarda kabağı 5-10 kişi ekiyordu, bölgede toplam 25 ton kabak çıkıyordu. 2005 yılında bu sulama geldikten sonra dönümündeki verim 2 ile 4 ton arasına ulaştı. Bu yıl için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze müracaat ettik. Biz bu işi daha düzgün ve evrensel yapmak istiyoruz dedik. Onlar da bir proje çizdiler ve bunu bakanlığa sundular. Bakanlık da uygun görünce Kızıldamlar köyünde iyi tarım uygulaması başladı. Zaten hiç bir kimyasal kullanmıyoruz. Gübrelerimizin yüzde 70'i hayvan gübresi. İyi tarım belgesini de alırsak malımızın kalitesini daha iyi anlatarak üç beş kuruş daha fiyat yapacağını düşünüyoruz."

Kabaklarının Türkiye'nin pek çok yerine gönderildiğini anlatan Gezen, "Kabaklarımız talep görüyor. Talep oldukça da daha fazla ekiliyor. Biz bunun daha da genişlemesinden yanayız. İyi tarım belgelerimiz çok yakında elimize geçecek. Avrupa'ya göndermemizde de hiç bir sıkıntı yok. Bu sene bin tonu aşacağız inşallah." diye konuştu.

Dört yıldır bu işi yaptığını belirten Burhan Sağdıç ise bir fabrikada 25 yıl sigortalı çalıştıktan sonra çiftçiliğe döndüğünü kaydetti. Sağdıç, "Kendi işimizi kendimiz yapalım dedik. Barajdan verilen suyla çok güzel verimler aldık. Allah bereket versin, çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Bu sene de çok umutluyuz. Kabağımız gerçekten çok güzel. Sabah geliyoruz çoluk çocuk başlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik kestane kabağı

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