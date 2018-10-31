 Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

Cansel ORUÇ - Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestanenin bu yıl bol olduğunu belirterek, "Mahsul iyi.Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz. Bursa’da, kestane şekeri üreten 40 firma yılda 3 bin ton kestane işliyor" dedi.

Kestane sezonunun açılmasıyla birlikte, kestane şekeri üreticileri de alımlara başladı. Bu yıl kestanenin çok olduğunu söyleyen 'Kardelen' ve 'Yaylacık' markalarıyla yurt içine, 'Cardelion' markasıyla da yurt dışına kestane şekeri üretimi yapan İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, "Üreticilerimizle görüşüyoruz. Bursa genelinde rekolte düşük olsa da genel olarak kestanelerin bol ve iri olduğunu söylüyorlar. Mahsul iyi. Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz. Bursa’da 40 üretici firma var ve yılda 3 bin ton kestane işliyoruz" dedi.

Kestanenin hasat zamanına göre Cumalıkızık, Fidyekızık, Karacabey, Yeniköy, Yalova, Teşvikiye, Esenköy bölgelerinden alındığını, bu bölgelerdeki alımların ihtiyaç duyulan miktarın yüzde 20’sini karşıladığını söyleyen Akgün, "Daha sonra Balıkesir, Çanakkale bölgesine geçiliyor. Son olarak da Ödemiş, Beydağı, Bozdağ, Nazilli bölgesinden yüzde 80’ini getiriyoruz. Kestanenin çoğu bu bölgelerden sağlanıyor" diye konuştu.