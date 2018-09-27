Kestane üreticisi hem verimden hem fiyattan memnun

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim alanlarından Sinop'un Erfelek ilçesinde üreticiler, bu sezon oluşan yüksek rekolte ve fiyatlardan memnun.

Erfelek ilçesinde geçen yıl yaklaşık 150 ton olan kestane rekoltesinin bu yıl 350 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, kestane üreticilerinin meşakkatli bir çalışmanın ardından ürünlerini pazara indirmeye başladıklarını söyledi.

Vatandaşların sezonun ilk kestanelerine yoğun talep gösterdiklerini vurgulayan Koca, en kaliteli kestanenin kilogramının 25 liradan satıldığını dile getirdi.

Koca, üreticilerin sezon başı olması dolayısıyla hem fiyat hem de satıştan memnun olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hasadı biten üreticilerimiz kestanelerini Sinop'un yanı sıra farklı kentlerde satışa sunmaya başladı. Özellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız kısa sürede hasadı tamamlayarak ürünlerini satmak istiyor. Hal böyle olunca kestane pazara erken giriş yapmış oldu. Vatandaşlarımız fiyatı uygun bulmuş olacak ki şu an satışlar gayet iyi. Geçen yıla oranla kestane rekoltesinde önemli artış söz konusu. Hem rekoltenin yüksek olması hem de fiyatların 25 lira seviyesine kadar çıkması üreticimizi mutlu etti."

Havaların biraz daha soğumasıyla fiyatların yükseleceğini öngördüklerini belirten Koca, "Çünkü kestane kış akşamlarının vazgeçilmezidir. Talep arttıkça fiyat yükselecektir. Her ne kadar rekolte yüksek olsa da fiyatın 35-40 lira seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

