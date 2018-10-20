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Kestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede son dönemde rekolte önemli oranda düştü.

Kestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede son dönemde rekolte önemli oranda düştü. Yapılan incelemelerde, kestanede verimi yüzde 25 oranında düşüren zararlının ‘Kestane Gal Arısı’ olduğu belirlendi ancak üreticilere göre bu oran yüzde 75'lere kadar çıkabiliyor. Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, ‘Kestane Gal Arısı’ ile biyolojik mücadele başlatıyor. Yalova’da kurulan ‘Gal Arısı İle Biyolojik Mücadele’ laboratuvarında üretilen ve Gal Arısı’nı yuvasında bularak yok eden ‘Torymus Sinensis’ adlı yararlı böcekler, Kasım ayında bölgede doğaya salınacak.
İnegöl’de daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede son dönemde rekolte önemli oranda düştü. Yapılan incelemelerde, kestanede verimi düşüren zararlının ‘Kestane Gal Arısı’ olduğu belirlendi. Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ağaçlarının yeni sürgünlerinde gal oluşmasına neden olan, bunun sonucunda sürgünlerin büyümesi ve çiçeklenmesini önleyen Gal Arısı ile biyolojik mücadele başlatıyor. Yoğunluğuna göre meyve üretiminde yüzde 50-70 arasında verim kaybına neden olan böcekle ilk mücadele, kırsal Gazelli Mahallesi'nden başlatıldı.
'ÜRETİM 50-60 TONDAN 10-15 BİN TONA DÜŞTÜ'
Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı başkanlığındaki heyet, mahallede kestane üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, kestane üretiminde yüzde 75’lere varan rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Gazelli Muhtarı ve Gazelli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erden, “Gal Arısı, 4 yıldan bu yana çok ciddi bir şekilde mahallemizde görülüyor. Kestane, mahallemizde yaşayan insanların temel geçim kaynağı. Yılda yaklaşık 50-60 ton üretim oluyordu. Bu sene çok düştü, 10-15 ton civarında ancak alabiliriz” dedi.
BİYOLOJİK MÜCADELE BAŞLIYOR
Heyet, daha sonra kestane ağaçlarında inceleme yaptı. Heyette yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Entomoloji Uzmanı Dr. Kahraman İpekdağ, Türkiye’de 2014 yılından bu yana görülen ‘Kestane Gal Arısı’nın bu sene İnegöl’de önemli oranda yayıldığını ve büyük bir popülasyon oluşturduğunu saptadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
“2016 yılında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova Gacık bölgesinde biyolojik mücadele başlatılmıştı. Şimdi İnegöl’de de biyolojik mücadele çalışması başlatıyoruz. Önümüzdeki Kasım ayıyla beraber biyolojik mücadele çalışmaları başlayacak. Bugün gözlemlerimizin yanı sıra kestane üreticileriyle bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Kestane Gal Arısı mücadelesi uzun soluklu bir iş. İlk olumlu sonuçları almak için 4-5 seneye ihtiyacımız var.”
'TORYMUS SİNENSİS ÇOĞALDIKÇA GAL ARISI AZALACAK'
Kestane Gal Arısı’nın, yeni girdiği bir alanda 4-5 sene içinde etkili olmaya başlayıp, yeni sürgünlerin, yeni yaprakların, dolayısıyla çiçeklerin ve meyvenin gelişmesini engelleyen bir zararlı olduğunu ifade eden İpekdağ, “Kestane Gal Arısı popülasyonu çok yükseldiği zaman ağaçta hiç çiçek oluşmadığı için, hiç meyve de oluşmuyor. Dolayısıyla popülasyonun en tepe noktasına vardığı durumlarda kestane üretimi sıfıra düşüyor. Fakat biyolojik mücadelede kullandığımız böcek, Kestane Gal Arısını öldürdüğü için zaman içerisinde azalmaya başlıyor. Ürettiğimiz Torymus Sinensis adlı böcekler de bundan sonra doğada kendi başlarına çoğalacaklar. Bu böcekler çoğaldıkça Gal Arısı sayısı da azalacak ve iki tür birbirini dengeleyecek. O yüzden zaman içerisinde Kestane Gal Arısı’nın azalmasıyla kestane üretimi de artmaya başlıyor. Bu bölgede de biyolojik mücadele başladıktan 4-5 sene sonrasında kestane üretiminde artış olacaktır.” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadeleKestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadeleKestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadeleKestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele

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