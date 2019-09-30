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Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Türkiye'nin 2020- 2022 dönemini kapsayan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Kestelli, "Türk tarımı, yeni ekonomik programın hedeflerine ulaşmasında en etkin sektörlerden olabilir.

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Türkiye'nin 2020- 2022 dönemini kapsayan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Kestelli, "Türk tarımı, yeni ekonomik programın hedeflerine ulaşmasında en etkin sektörlerden olabilir. Tarım, yaratacağı katma değer ve istihdam artışı ile yeni dönemin lokomotif sektörlerinden biri haline gelebilir" dedi.
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, 1 sene önce açıklanan 3 yıllık 'Yeni Ekonomi Programı'nın 'Dengelenme, disiplin ve değişim' sloganı ile belirlendiğini hatırlattı. Kestelli, geçen sürede dövizde dengenin sağlandığını söyleyerek, faizlerin aşağı çekilmesi ile ilk 2 madde konusunda önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Bakan Albayrak'ın açıkladığı '2'nci Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren İTB Başkanı Kestelli, yeni dönemde tarımın, lokomotif sökter olabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"'2'nci Yeni Ekonomi Programı'nı eksiklerin belirlendiği ve gelecek hedeflerinin daha net olarak ortaya konduğu bir çalışma olarak nitelendirilebiliriz. 'Değişim başlıyor' sloganı da bunun kanıtı. Döviz ve faizde yakalanan istikrar ile ihracatın artıp, ithalatın azalmasıyla ulaşılan cari fazla, enflasyon, işsizlik, vergi adaletsizliği gibi diğer sorunlu alanlara yönelmemize imkan sağlayacak. 3 yılın sonunda yüzde 4,9 enflasyon ulaşılabilir bir hedef. Büyümede ise yüzde 5’lik hedef söz konusu. İşsizlikte ise kısmi iyileşme bekleniyor. Zaten Türkiye'nin bu alanda ciddi mesafe katedebilmesi için yüzde 7 ve üzerinde büyüme rakamlarını kalıcı hale getirmesi gerekiyor. İşsizlik konusunda inşaat ve tarımın performansı belirleyici olacak. İnşaat sektörü, düşen faiz oranlarıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Tarımda ise ciddi desteklemelere ihtiyaç var. Sayın Albayrak, özellikle sulama ve sera yatırımlarının destekleneceğini açıkladı. Bu konu çok önemli ama daha kapsamlı ve kalıcı adımlar atılması, alınan ve alınacak kararların kararlılıkla uygulanması halinde Türk tarımı yeni ekonomik programın hedeflerine ulaşmasında en etkin sektörlerden biri olabilir. Tarım yaratacağı katma değer ve istihdam artışı ile yeni dönemin lokomotif sektörlerinden biri haline gelebilir."

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