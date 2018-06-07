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KGF kredilerinin takibe dönüşüm oranı yüzde 0,83 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

BDDK: - "Mart 2018 itibarıyla KGF kredilerinin takibe dönüşüm oranı yüzde 0,83 ile yüzde 4,7 olan KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranı ve yüzde 2,9 olan toplam kredilerin takibe dönüşüm oranından çok daha düşüktür"

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Mart 2018 itibarıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin takibe dönüşüm oranının yüzde 0,83 ile yüzde 4,7 olan KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranı ve yüzde 2,9 olan toplam kredilerin takibe dönüşüm oranından çok daha düşük olduğu bildirildi.

BDDK'nın internet sitesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) Kredilerinin Gelişimi ve Performansına ilişkin bilgi notu yayımlandı.

Bilgi notunda yer alan açıklamada, KGF'nin, 2017 yılındaki kredi büyümesi hikayesini oluşturarak ekonomik faaliyetlerin
canlanmasına ve ekonomide çarkların dönmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Hazine kefaleti ile
kullandırılan KGF kredilerinin bankaların karşılık ve sermaye yeterliliklerine olumlu etkisi olduğu aktarılan açıklamada, "Bu minvalde, söz konusu kredilerin, sermaye yeterliliğinde daha düşük risk ağırlığında bulunması sektörün toplam sermaye yeterliliği rasyosunu yaklaşık 66 baz puan
olumlu etkilerken, birinci grup teminata sahip olmaları nedeniyle daha düşük karşılık
hesaplanmasına da imkan vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugüne kadar iki tanesi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen toplam 250 milyar TL’lik kefaletin 200 milyar TL ve 50 milyar TL’lik bölümleri, bir tanesi de kredi geri ödemelerinden 35 milyar TL olmak üzere üç ayrı paket (havuz) şeklinde kullandırılan KGF kredilerinin, Mart 2018 dönemi itibarıyla 172,8 milyar TL ile toplam nakdi kredilerin yüzde 8’ine ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, sektördeki toplam kredilerin yüzde 26,7’si KGF kredisi olan müşteriler tarafından kullanılmıştır. İkinci paket kapsamında, KGF’nin daha selektif davranılarak imalat sektörüne yatırım amaçlı ve ihracatçı firmalara verilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Yatırım ve cazibe merkezi kredilerine talebin yetersiz olması nedeniyle 2018 yılının ilk çeyreğinde KGF kullandırımı daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Ancak geri dönüşlerin tekrar kullandırımına yönelik 35 milyarlık paketin ağırlıklı olarak daha çok talep gören işletme kredisi ve ihracat kredisi şeklinde kullandırılacak olması ve 7,5 milyar TL’lik KGF garantili TOBB Nefes Kredisi nedeniyle ikinci çeyrekteki yeni kullandırımın daha fazla olması beklenmektedir."

Hazine garantili KGF kredilerinin, vadesinin daha uzun olması ve maliyet avantajı nedeniyle müşteriler tarafından daha fazla talep gördüğü, Hazine garantisi nedeniyle teminatın yüksek kaliteli olmasına ek olarak sermaye yeterliliği ve karşılık avantajları dolayısıyla da bankaların daha istekli bir şekilde söz konusu kredileri kullandırdığı aktarılan açıklamada, "Bankaların ağırlıklı olarak mevcut, tanıdıkları, risk değerlendirmesine sahip oldukları müşterilerine kullandırdıkları KGF kredilerinin kalitesi, portföyün henüz yaşlanmamasının da etkisiyle, bireysel krediler hariç sektörün toplam kredilerine göre daha yüksektir. Bu kapsamda,
Mart 2018 itibarıyla KGF kredilerinin takibe dönüşüm oranı yüzde 0,83 ile yüzde 4,7 olan KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranı ve yüzde 2,9 olan toplam kredilerin takibe dönüşüm oranından çok daha düşüktür." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK KGF KGF Kredilerinin Gelişimi ve Performansı

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