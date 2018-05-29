KGF'den yarım milyona yakın işletmeye destek

ZEYNEP AKYIL/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Gergerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KGF'nin 2016 yılının sonunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, bu kapsamda reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişiminin sağlandığını söyledi.

Çok güçlü veri tabanı ve gelişmiş teknolojiye sahip sistem sayesinde kredi taleplerinin 24 saatte cevaplanır hale geldiğini aktaran Gergerli, alınan kararla 250 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet tutarının kullandırılmaya başlandığını anımsattı.

Gergerli, ilk dönemde 222 milyar liralık krediye karşılık 199 milyar liralık kefalet sağlandığını belirterek, bunun 78 milyar liralık kısmının imalat sektörü, 40 milyar liralık kısmının da ihracat finansmanı için kullandırıldığını kaydetti.

Hazine ile yapılan ikinci protokol ile de bu yılın başından itibaren 50 milyar liralık kefalet imkanı da sağlandığına işaret eden Gergerli, özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.