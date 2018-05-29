FİNANS

KGF'den yarım milyona yakın işletmeye destek

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli: - "Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir" - "Son açıklanan paketle halen kullanılmayan 55 milyar lira civarında bir kefalet bulunuyor" - "Dünyada hiçbir ülkede bu kadar başarılı KGF yapısı ve teknolojisi yok. Azerbaycan'dan Tunus'a kadar birçok ülke bizden teknik destek istiyor"

ZEYNEP AKYIL/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Gergerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KGF'nin 2016 yılının sonunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, bu kapsamda reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişiminin sağlandığını söyledi.

Çok güçlü veri tabanı ve gelişmiş teknolojiye sahip sistem sayesinde kredi taleplerinin 24 saatte cevaplanır hale geldiğini aktaran Gergerli, alınan kararla 250 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet tutarının kullandırılmaya başlandığını anımsattı.

Gergerli, ilk dönemde 222 milyar liralık krediye karşılık 199 milyar liralık kefalet sağlandığını belirterek, bunun 78 milyar liralık kısmının imalat sektörü, 40 milyar liralık kısmının da ihracat finansmanı için kullandırıldığını kaydetti.

Hazine ile yapılan ikinci protokol ile de bu yılın başından itibaren 50 milyar liralık kefalet imkanı da sağlandığına işaret eden Gergerli, özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Gergerli, bu çerçevede kadın ve genç girişimcilere ve tarım sektörüne finansman imkanı da yaratıldığına dikkati çekerek, "Bu protokolün en önemli özelliği birçok kesimi kapsaması. Kadın ve genç girişimcilere 1 milyar liralık finansman alanı açıldı, bunun 370 milyon liralık kısmı kullanıldı. 2 bin 200 kadın ve genç girişimci bundan istifade etti." diye konuştu.

Tarımın finansmanı için de 2 milyar liralık bir limit açıldığını belirterek, bugüne kadar 4 bin 400 işletme tarafından bu limitin yarısının kullanıldığını söyledi.

- Sektörler itibarıyla kredi kefalet kullanımı

Hazine ile yapılan son protokolle de 10 gün önce 35 milyar liralık yeni kefalet paketinin işletmelerin kullanımına açıldığını hatırlatan Gergerli, bu kadar kısa sürede 7 bin 200 işletmenin toplam 4,6 milyar liralık kefalet kullanımında bulunduğunu söyledi. Gergerli, şunları kaydetti:

"Bu 3 paketle geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir. Bu tutarın yüzde 75'ini KOBİ'ler kullanırken, 24 bin 335 ihracatçı firmaya, 40 milyar liraya yakın tutarda kefalet kullandırıldı. Sektör dağılımına bakıldığında yüzde 49,6'sını ticaret, yüzde 32,1'ini imalat sanayi, 12,4'ünü inşaat, yüzde 3,1'ini tarım, yüzde 2,8'ini turizm sektörü oluşturdu. Kefaletlerin 113 milyar lirası ticaret, 72,9 milyar lirası imalat sanayi, 28 milyar lirası inşaat sektörü için kullandırılırken, bu tutar tarım sektöründe 7 milyar lirayı turizm sektöründe ise 6,2 milyar lirayı buldu. Toplam 27 banka, 12 leasing şirketi ile iş birliğinde bu yapı işlerken, söz konusu kredilerin yüzde 85'ine yakını Türk lirası cinsinden işlemlerden oluştu. Öte yandan son açıklanan paketle halen kullanılmayan 55 milyar lira civarında bir kefalet bulunuyor."

Gergerli, geri dönüşlerde ise bir sıkıntı olmadığını dile getirerek, tahsili gecikmiş alacak oranının normal kredilerde yüzde 2,9'u bulurken, KGF kredilerinde binde 6'da kaldığını vurguladı.

- Birçok ülkeden Türk modeline talep

Dünyada hiçbir ülkede bu kadar başarılı KGF yapısı ve teknolojisi bulunmadığını anlatan Gergerli, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Tunus, Ürdün gibi birçok ülkenin Türk modelini inceleyerek, kendilerinden teknik destek istediğini söyledi.

KGF'nin geçen yılki büyümeye 3 puanlık bir katkısının hesaplandığını belirten Gergerli, "Bu sistem kamuya maliyetinin olmaması, enflasyona yol açmaması, istihdama ve bankacılık sektörüne katkısı nedeniyle büyük başarı elde etti. KGF, uygun maliyet, uzu vade, düşük faiz ve geri ödemesiz dönem ile firmalara önemli kazanımlar sağlarken, ödenmeyen çek ve senet miktarını da düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerli, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Fonu gibi çok sayıda uluslararası kuruluşla iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

PARTNER‘Ben olsam beni bırakmazdım…’‘Ben olsam beni bırakmazdım…’
Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attıProf. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı
Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyorDubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmet Gergerli kefalet desteği Kredi Garanti Fonu kredi kullandı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.