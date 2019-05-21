KGK kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararlar, faizsiz finans muhasebe standartlarının mevzuata kazandırılması amacıyla alındı.

Kararlarla faizsiz finans kuruluşlarının finansal raporlamasına ilişkin kavramsal çerçeve ile finansal tablolardaki genel sunum, mudarebe finansmanı, müşareke finansmanı, selem, zekat, istisna, murabaha ve diğer vadeli satışlar gibi konular düzenlendi.

Kurulca, uluslararası finansal raporlama standartlarıyla tam uyum sağlamak amacıyla "İşletme Tanımı" isimli karar da yayımlandı.

