KGK'den yeni denetim standartları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) uluslararası denetim standartlarına uyum sağlamak üzere iki yeni standart yayımlandı.

Kurulun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararlarda, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından belirlenen standartların mevzuata kazandırılması amacıyla "Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları" ve "İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi" yer aldı.

Öte yandan, Kurulun "Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:34" yürürlükten kaldırıldı.

