KGM'den ulaştırmaya teknolojik imza

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa'nın en büyük Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesi ile yollar, viyadükler, köprüler ve tüneller dahil Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım ağındaki çalışmalara yön veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, karayollarının bakım ve onarım sürdürülen kesimlerindeki bütün gelişmeler en üst teknolojik donanımla takip ediliyor.

KGM, "Ulaşan Türkiye" ülküsüyle yenilikleri yakından takip ederek, her yeni teknolojiyi yollara, köprülere, viyadüklere uyarlayarak, ulaştırma alanında teknolojik hizmet veriyor.

Karayollarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda takip eden KGM, merkez ve taşra birimlerinin verimliliğinin artırılması, kaynakların verimli yönetilmesi ve diğer kurumlarla sorunsuz bilgi alışverişi yapılabilmesi için "Kurumsal Bilgi Otomasyon" sistemlerini ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncelliyor.

"Coğrafi Tabanlı Proje Takip Sistemi" ile yol, köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarının projelerinin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte, fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal haritalar üzerinden izlenmesi, sorgulanabilmesi sağlanarak, sistemin, işletimi ve yaygın kullanımının sağlanması için çalışılıyor.