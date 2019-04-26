FİNANS

KGM'den ulaştırmaya teknolojik imza

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, Avrupa'nın en büyük Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesi ile yollardan viyadüklere, köprülerden tünellere ulaşım ağındaki çalışmalara yön veriyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa'nın en büyük Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesi ile yollar, viyadükler, köprüler ve tüneller dahil Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım ağındaki çalışmalara yön veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, karayollarının bakım ve onarım sürdürülen kesimlerindeki bütün gelişmeler en üst teknolojik donanımla takip ediliyor.

KGM, "Ulaşan Türkiye" ülküsüyle yenilikleri yakından takip ederek, her yeni teknolojiyi yollara, köprülere, viyadüklere uyarlayarak, ulaştırma alanında teknolojik hizmet veriyor.

Karayollarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda takip eden KGM, merkez ve taşra birimlerinin verimliliğinin artırılması, kaynakların verimli yönetilmesi ve diğer kurumlarla sorunsuz bilgi alışverişi yapılabilmesi için "Kurumsal Bilgi Otomasyon" sistemlerini ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncelliyor.

"Coğrafi Tabanlı Proje Takip Sistemi" ile yol, köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarının projelerinin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte, fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal haritalar üzerinden izlenmesi, sorgulanabilmesi sağlanarak, sistemin, işletimi ve yaygın kullanımının sağlanması için çalışılıyor.

- Avrupa'nın en büyük projesi

KGM'nin Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesiyle karayollarının sorumluluğundaki yol ağında bulunan envanter bilgilerin kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede hızlı, güvenilir, etkin, doğruluk oranı yüksek ve dinamik bir şekilde toplanıp sunulması amaçlanıyor. GTBYS, bu alanda Avrupa'nın en büyük projesi olma özelliği taşıyor.

Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine karar verilmesi sağlanarak, yol bakımı için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi altyapı hizmetinin sunulması ve yol kaplamasıyla sanat yapılarının uzun ömürlü olmasını sağlamak için karar destek aracı oluşturmak amacıyla kurulan "Bakım Yönetim Sistemi"nin yaygın kullanılması için çalışmalar yapılıyor.

"Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi" ile tablet bilgisayarlarla araziden yol ekseni ve envanter güncelleme çalışmaları yapılarak sayısal harita altlığının yeni olması sağlanıyor.

KGM'nin araçlarının ve bitümlü malzeme taşıyan araçların otoyollar, devlet yolları, il yolları, belediye ilçe yollarını gösteren sayısal haritalar üzerinden izlenerek sahada çalışan ekiplerin ve bitüm takibinin kontrol altın alınmasını sağlayan "Araç Takip Sistemi"nin işletimi çalışmaları yapılıyor. Ayrıca bu sistemle, kar mücadelesi yapan araçların izlenmesi de sağlanıyor.

Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi başvuruları KGM'nin internet sitesinden yapılarak, gerekli işlemlerin sonunda izin belgesi oluşturuluyor. Buradan günde 300'den fazla izin belgesi başvurusu alınıyor.

Coğrafi altlık ve yol veri tabanıyla entegreli çalışan uygulamayla araç tonajı, yüksekliği ve genişliğine göre yükün geçebileceği en uygun güzergah tespit ediliyor.

Öte yandan "Yerli Navigasyon Projesi" ile yerli kaynaklarla özgün navigasyon uygulamasının geliştirilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü teknoloji

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