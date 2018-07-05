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Kibar Dış Ticaret AŞ'ye TİM'den ödül

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kibar Dış Ticaret AŞ, "İlk 1000 İhracatçı Firma 2017" listesinde sektöründe birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kibar Dış Ticaret AŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl açıkladığı "İlk 1000 İhracatçı Firma 2017" listesinde sektöründe birinci oldu.

Kibar Holding açıklamasına göre, 2002 yılından bu yana TİM tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye’nin en ihracatçı firmalarının ödüllendirildiği "İlk 1000 İhracatçı Firma 2017" listesinde Kibar Dış Ticaret AŞ, genel sıralamada 6. olurken sektörel bazda ise listenin birinci sırasına yerleşti.

Kibar Dış Ticaret AŞ adına ödülü, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, TİM'in 25. Olağan Genel Kurulu sonrası düzenlenen törende aldı. Kibar, ödülünü Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Kibar, Kibar Dış Ticaret AŞ'nin uzun yıllardır listenin üst sıralarında yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye ekonomisine katkı yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kibar, gelecek yıllarda ihracatlarını artırmak için yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

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Kibar Dış Ticaret AŞ Ödül TİM

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