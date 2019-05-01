FİNANS

Kibar Holding'in resim yarışması sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Bu yıl "Ben Büyüdüğümde Dünya" temasıyla Kibar Grubu bünyesindeki çalışanların çocukları arasında düzenlenen yarışmada, 12 çocuk törenle ödüllerine kavuştu - Kibar Holding Üst Yöneticisi Haluk Kayabaşı: - "Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek ve onlara çok daha güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim Yarışması sonuçlandı. Bu yıl "Ben Büyüdüğümde Dünya" temasıyla şirket bünyesindeki çalışanların çocukları arasında düzenlenen yarışmada, 12 çocuk törenle ödüllerine kavuştu.

Kibar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin, sanata destek olma ve çocukları sanata teşvik etme vizyonuyla üç yıldır holding ve grup şirketlerinin çalışanlarının çocuklarına yönelik düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı olmak üzere çalışanların katılımıyla düzenlenen holding binasında düzenlenen törende, çocuklar ödüllerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Bugüne kadar 7 bin çocuğa ulaştık"

Törende konuşan Kibar Holding Üst Yöneticisi Kayabaşı, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin sanata ve sanatçıya verilen değerle ölçüldüğünü belirterek, çocuklara sanat sevgisini erken yaşlardan itibaren aşılamanın önemine işaret etti.

Bu kapsamda üç yıldır 23 Nisan Resim Yarışması'nı düzenlendiklerini kaydeden Kayabaşı, çocukların yarışamaya olan ilgisinin her geçen yıl katlanarak artmasından duydukları memnuniyeti bildirdi.

Kayabaşı, bu yılki yarışmaya 300'e yakın resmin gönderildiğini ve bunların arasından 12'sinin ödüllendirildiğini belirterek, "Jürimiz, çocuklarımızın yaratıcı hayal dünyasının aynası olan birbirinden güzel bu resimler arasında seçim yapmakta her sene biraz daha zorlanıyor. Bizim için en büyük mutluluk çocuklarımızın inandığı ve sevdiği şeyler için çalışıp çabaladığını görmek." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, yarışmanın her yıl farklı bir temada düzenlendiğini, bu yılki temanın da "Ben Büyüdüğümde Dünya" olarak belirlendiğini aktardı.

Kibar Holding olarak 2013'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzaladıklarını anımsatan Kayabaşı, "Yarışmamızın bu yılki temasını belirlerken bu sürece hem katkı sunmayı hem de çocuklarımızın çevresel sorunlara olan farkındalığını artırmayı amaçladık. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek ve onlara çok daha güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayabaşı, bugüne kadar 3 yarışmada, çalışanların farklı yaş grubundaki 7 bin çocuğuna ulaştıkları bilgisini verdi.

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