Kibar Holding'ten yenilikçi fikirlere Mavi Damla Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleriyle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen organizasyonda 44 projenin 12'si ödülle buluştu.

Kibar Holding'in açıklamasına göre, "Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır" mottosuyla hayata geçirilen Mavi Damla Ödülleri, holding çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 44 projenin yarıştığı ödüllerin Mavi Damla Ödülleri'nin töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı'nın ev sahipliğinde, konuk konuşmacı Serdar Kuzuloğlu ve grup çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Verimlilik ile Değer Katanlar", "Müşteride Fark Yaratanlar", "İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler" ve "Dijitalleşenler" olmak üzere 4 kategoride kazanan 12 proje ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu üyelerinden aldı.