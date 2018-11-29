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Kıbrıs Türk Ticaret Odasından Gaziantep'e ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: - "En yakın iş yapacağımız ülke KKTC'dir ve iki ülkenin beraber yapamayacağı iş yoktur. Gaziantep'te KKTC'ye yoğun bir ilgi var"

GAZİANTEP (AA) - Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin ekonomik yapısıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, Gaziantep'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile her zaman iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Gaziantepli yatırımcıları KKTC'ye yatırım yapmaları için teşvik ettiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim en yakın iş yapacağımız ülke KKTC'dir ve iki ülkenin beraber yapamayacağı iş yoktur. Gaziantep'te KKTC'ye yoğun ilgi var. Karşılıklı iş birliği ile ortak işler yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri ticarette malların serbest dolaşımı için ortak çalışma yapılmasıdır. İkincisi ise ortak yatırımlardır. İki oda arasında bu konular görüşülerek, bu iki konuda yol haritası hazırlanmalıdır. Karşılıklı iş birliğiyle ortak işler yapılması noktasında GTO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız."

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz de KKTC'nin kalkınması için Gaziantep'in desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar verdiği destekten dolayı GTO'ya teşekkür eden Deniz, "Ortaklıkların geliştirilmesi için destek bekliyoruz. KKTC'ye katma değeri yüksek, kaliteli yatırımlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yatırım

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