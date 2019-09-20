"Kıbrıs'ta Son Söz" paneli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Eni ve Total şirketleriyle dün yeni doğal gaz anlaşmaları imzaladığını belirterek, "Bu adım, Rumların Kıbrıs'ta uzlaşmayla değil gerginlikle hareket etmek istemelerinin bir göstergesidir. Uluslararası şirketleri uyarmak istiyorum, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine zarar verecek şekilde atacakları adımlar, onlara ciddi bedeller ödetebilir. Uluslararası şirketler Rumların oyununa gelmemelidir, Ada'da gerginliğin artmasına hizmet etmemelidir." dedi. Taçoy, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" konulu panelde yaptığı konuşmada, özellikle KKTC'nin izolasyonlarla karşı karşıya kalmasından sonra Kıbrıs Türklerinin "acımasız ve haksız" ambargolara karşı kendisini ayakta tutacak ve insanlığa katkı sağlayacak bir yol izlediğini söyledi. Gelişen teknolojik unsurlarla 2020'nin "bilişim adası" olmak için bir fırsat olduğunu düşündüklerini ifade eden Taçoy, "KKTC'nin son 45 yıllık geçmişinde turizmin yanında en büyük yumuşak gücü üniversiteler oldu. Kuzey Kıbrıs, bugün tanınmayan devletler arasında ciddi araştırma ve sorgulama yaratan bir başarı müktesebatına sahiptir." diye konuştu.

Özellikle Avrupa ve Avrupa dışı dünyadan Kuzey Kıbrıs üniversitelerine, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanıdığı 120 farklı ülkeden öğrencilerin yüksek öğrenim görmeye geldiklerini dile getiren Taçoy, yine çok sayıda BM üyesi ülkeden akademisyenlerin evrensel standartlarda bilim elçileri olarak görevlerini KKTC'de sürdürdüklerini bildirdi. - "KKTC ucuz, çevreci ve kaliteli enerjiye ulaşamamaktadır" Son yıllarda Türkiye'den KKTC'ye elektrik götürecek projeyi sürekli tartıştıklarını söyleyen Taçoy, bu enterkonnekte sistemi elzem olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Taçoy, söz konusu sistemin GKRY ile mevcut şekliyle var olduğunu ve 3 noktadan GKRY ile enterkonnekte olduklarını belirterek şöyle devam etti: "(GKRY'nin kapasitesi, rezervi KKTC'de güneş enerjisi avantajına çevrilemez) diye madde içeren gizli anlaşma sebebiyle KKTC ucuz, çevreci ve kaliteli enerjiye ulaşamamaktadır. Biz enterkonnekte sistemi anavatan Türkiye ile bir an önce kurmak istiyoruz ki bu rezervi üstümüze alabilelim ve en uygun şekilde istifade edebilelim. Bu projenin KKTC'deki elektrik fiyatlarını ilk başlarda ciddi oranda indireceğini düşünüyoruz ama en önemlisi enerjiyi hem ihraç edebilecek hem de kendi içimizde kullanabileceğimiz bir duruma gelebileceğimizde fiyatlar minimum seviyeye inecektir. Bizim tek istediğimiz KKTC'de üretilen enerjinin, hem daha ucuz hem daha çevreci noktalara ulaşabilmesidir."